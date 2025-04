Helevier insieme post Grande Fratello, con loro Federico e Mariana

Il Grande Fratello è ormai giunto al termine ed i concorrenti di questa edizione sono tornati alle loro vite di tutti i giorni. Alcuni si sono persi di vista mentre altri stanno continuando a frequentarsi anche al di fuori della Casa. Tra questi ci sono Helena Prestes e Javier Martinez, recentemente avvistati in una discoteca. I due, tuttavia, non erano soli. Con loro c’erano difatti anche la sorella di lei, Mariana, e Federico Chimirri.

Ogni anno nella Casa del Grande Fratello si vengono a creare le dinamiche più disparate, tra amicizie, rivalità e storie d’amore. Alcuni rapporti sono destinati a terminare una volta finito il reality, altri, invece, durano ancora al di fuori. Uno di questi è quello tra Helena Prestes e Javier Martinez. I due hanno difatti continuato a vedersi e sono stati recentemente avvistati in una discoteca. I gieffini, tuttavia, non si trovavano da soli. In loro compagnia c’erano anche un altro ex concorrente, nello specifico lo chef Federico Chimirri, e Mariana, sorella minore di Helena.

Tutti e quattro si sono scatenati al ritmo di canzoni latino americane e sul web sono stati diffusi dei video della serata. Nello specifico in alcuni di questi si vedono Federico e Mariana molto vicini, danzare insieme e scambiarsi attenzioni. Alcuni fan degli Helevier hanno quindi iniziato a supporre che possa essere nata anche una nuova coppia, composta dalla sorella di Prestes e dallo chef argentino. Per il momento, tuttavia, non c’è stata alcuna dichiarazione ufficiale da parte dell’ex gieffino o di Mariana.

Intanto la storia tra Helena e Javier sembrerebbe andare avanti. Anche una volta tornati alle loro vite, difatti, i due stanno continuando a frequentarsi. I gieffini si sono avvicinati mentre erano nella Casa del Grande Fratello. Inizialmente, tuttavia, la modella brasiliana sembrava interessata ad un altro concorrente, ovvero Lorenzo Spolverato. Quest’ultimo ha però iniziato una frequentazione con l’ex velina di Striscia La Notizia Shaila Gatta. La loro storia non è durata, infatti lei lo ha lasciato durante l’ultima puntata del reality.