Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, risvolti: in contatto ma non rivisti

Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato sono stati due dei protagonisti più chiacchierati dell’ultima edizione del Grande Fratello, vinta da Jessica Morlacchi. I due si sono conosciuti all’interno della Casa e hanno iniziato una frequentazione caratterizzata da alcune discussioni e culminata con la rottura. L’ex velina di Striscia La Notizia ha difatti deciso di lasciare in diretta il modello durante l’ultima puntata del reality show. Stando ad un’indiscrezione, tuttavia, i due si sarebbero recentemente risentiti ma senza essersi ancora rivisti.

Il possibile riavvicinamento tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato

Ogni anno all’interno della Casa del Grande Fratello tra i concorrenti si vengono a creare le dinamiche più disparate, tra simpatie, rivalità e storie d’amore. Tra coloro che hanno iniziato una frequentazione nella ultima edizione ci sono stati anche Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato, due tra i protagonisti più chiacchierati. La loro relazione, tuttavia, ha avuto una battuta d’arresto. L’ex velina di Striscia La Notizia ha difatti lasciato Spolverato in diretta nel corso dell’ultima puntata del reality. Nelle ultime ore, tuttavia, potrebbero esserci stati alcuni risvolti.

Nel rispondere alla domanda di un utente su Instagram, l’esperta di gossip Deianira Marzano ha rivelato con una storia che Shaila e Lorenzo si sarebbero risentiti. Ha tuttavia specificato che i due non si sono rivisti. A questa storia ne è seguita una successiva in cui Marzano ha riportato un messaggio da parte dello stesso o di un altro utente che sottolineava come l’umore di Spolverato fosse migliorato negli ultimi giorni, cosa dovuta probabilmente al presunto riavvicinamento con Gatta. L’esperta di gossip ha confermato con un “si”, accompagnato da alcune emoji con i cuoricini.

Di seguito le stories pubblicate su Instagram da Deianira Marzano in merito a Shaila e Lorenzo:

Per il momento, tuttavia, si tratta di una semplice indiscrezione. Non sono difatti arrivate dichiarazioni da parte dei diretti interessati con una conferma o una smentita. Non resta quindi che aspettare i prossimi giorni per capire se effettivamente i due ex gieffini abbiano ripreso a sentirsi. Nel mentre sono tanti i fan degli Shailenzo (così era chiamata la coppia all’interno del programma) che sperano in un ritorno di fiamma.