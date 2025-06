The end tra Helena Prestes e Javier, Gessica Notaro conferma e querela

Una su mille ce la fa, le altre sono spesso storielle solo utili per fare hype e guadagnarsi qualche ospitata in tv. Il focus è sulle love story che sbocciano nei reality show. Si contano sulle dita di una mano quelle che si sono rivelate con il tempo serie. Nella stragrande maggioranza dei casi l’epilogo è sempre il medesimo, il dimenticatoio nel giro di qualche settimana. Helena Prestes e Javier Martinez, che hanno iniziato a frequentarsi durante l’ultima edizione del Grande Fratello, pare che non siano ascrivibili alla categoria dell”una su mille ce la fa’. Anzi pare proprio che la relazione sia giunta al capolinea. Una sorta di conferma in tal senso è arrivata da Gessica Notaro, amica del pallavolista argentino.

Rapido riassunto della vicenda. Pochi giorni fa, Carlo Motta, ex fidanzato di Helena, ha reso noto di aver rivisto amichevolmente dopo il GF la modella brasiliana. Peccato che Javier non sarebbe stato messo al corrente di tali incontri. Il pallavolista non avrebbe preso bene la faccenda. E infatti avrebbe iniziato a far piazza pulita dai suoi profili social dei reel in compagnia della Prestes. A ciò va aggiunta la reazione inaspettata e piccatissima che ha visto protagonista l’attivista Gessica Notaro.

L’ex concorrente di Ballando con le Stelle, tramite una storia Instagram, ha spiegato che sta archiviando fotomontaggi e commenti social irrispettosi nei confronti di Javier pubblicati da alcuni utenti. Inoltre ha aggiunto che farà partire delle querele per difendere l’amico. Ma il dettaglio che spinge ancor più a pensare che tra il pallavolista e Helena tutto sia precipitato è il fatto che la Notaro ha smesso di seguire la modella brasiliana nelle scorse ore.

Si ricorda che Gessica Notaro ha sempre sostenuto Javier durante l’esperienza di quest’ultimo al Grande Fratello. In particolar modo, si era espressa a suo favore quando si era trovato in mezzo a episodi sentimentali controversi all’interno della Casa più spiata d’Italia. E ancora, aveva criticato in modo netto Shaila Gatta mentre invece aveva dichiarato di essere contenta del legame sbocciato tra il pallavolista ed Helena Prestes. Alla luce del ‘segui’ tolto alla modella brasiliana, pare che l’ex concorrente di Ballando con le Stelle abbia cambiato idea.