Helena Prestes ha tradito Javier Martinez? Intervengono ex gieffini (rumors)

In questi giorni Helena Prestes e Javier Martinez sono finiti al centro del gossip per via di quello che, l’ex della modella, ha scatenato. Infatti, Carlo Motta, ha deciso di rompere il silenzio sui social raccontando che lui ed Helena si sono visti diverse volte di recente, e ha pubblicato anche diverse prove per testimoniare tutto ciò. Un racconto che ha sicuramente messo un po’ di pepe nel rapporto tra Helena e Javier, che da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello, sembravano determinati a vivere per sempre la loro vita insieme. I blogger Deianira Marzano e Amedeo Venza, proprio oggi, hanno rivelato che non è finita qua: ci sarebbero anche altri ex gieffini che avrebbero cose da dire riguardo il loro rapporto e di cui, Javier, forse non è a conoscenza.

Carlo non ha specificato che cosa è successo tra di loro, ma le foto che ha pubblicato hanno avuto come unico scopo proprio quello di smascherare Helena. La modella, quando è entrata nel reality show quasi un anno fa, non ha sprecato occasione per raccontare di lui e di affermare di essere ancora molto innamorata di questa persona. Per questo nessuno si sente di escludere che al momento Helena possa essere un po’ confusa riguardo i suoi sentimenti.

prossimamente ci racconteranno dove andava helena quando era a napoli e javier non la trovava pic.twitter.com/XqpRMD39X8 — nita (@ALLTSY3ARS) June 6, 2025

Ex gieffini contro Helena? Cosa sta succedendo

Quando è esploso il rumors sugli ex gieffini che avrebbero cose da svelare su Helena, il pensiero è andato subito a Lorenzo Spolverato, che durante la sua esperienza al Grande Fratello ha vissuto dei momenti di forte vicinanza con la Prestes. Forse potrebbe essere proprio lui a sapere cose, che Javier che è arrivato qualche mese dopo nella vita della modella, magari non sa? Stiamo parlando semplicemente di ipotesi, dal momento in cui il vero e proprio “scandalo” non sembra essere scoppiato ancora.

Questo è tutto da scoprire, ma in ogni caso sia Helena che Javier sono spariti dai radar da quando Claudio Motta ha cominciato a pubblicare le prove su Instagram. Entrambi si sono chiusi nel loro silenzio e in queste ore, quello che i fan stanno temendo di più, è che quanto accaduto potrebbe aver messo in crisi il rapporto che lega i due ragazzi.