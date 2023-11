Heather Parisi: “Amici? Dovevo recitare un copione”

A distanza di vari anni dalla sua partecipazione ad Amici di Maria De Filippi. Heather Parisi torna a parlare del programma. Era il 2018 quando la showgirl è entrata a far parte del talent show di Canale 5 in qualità di giudice del serale. La Parisi si è subito fatta notare, per i suoi duri giudizi ai ragazzi (nota la lite con l’ex allievo Biondo per l’uso dell’autotune) e per i continui scontri con Simona Ventura. Ebbene, oggi 5 novembre, la cantante ha rilasciato una lunga intervista a “Il Fatto Quotidiano”, nella quale ha svelato un retroscena inedito del suo percorso nella trasmissione.

È stata la stessa Heather a tirar fuori l’argomento Amici, parlando di come metta sempre la faccia nelle cose e non riesca mai a non esprimere il suo pensiero. “Non riesco a stare zitta, sono spontanea: per questo ho sbagliato ad Amici”, ha detto. Ovviamente, l’assist ha scatenato la curiosità del giornalista, che ha indagato maggiormente. Da lì, la Parisi ha deciso di attaccare direttamente il talent show, svelando che ci siano dei presunti copioni che i protagonisti devono recitare. Per questo lei, ignara di tutto, sarebbe poi risultata scomoda alla trasmissione:

Non avevo capito che nei talent bisogna recitare un copione; invece sono una scheggia impazzita in grado di recitare solo me stessa. Lì ero fuori contesto. Mi è dispiaciuto tantissimo: stavo in mezzo a dei ragazzi, ma non ero in grado di seguire il copione… se vuole capire capisce.

Insomma, un’accusa veramente pesante ad uno dei programmi più seguiti della televisione italiana. Tuttavia, secondo Heather, non sarebbe Maria De Filippi la colpevole a manovrare tutto ciò. Anzi, stando alle parole della Parisi, la conduttrice non c’entrerebbe nulla, ma bensì sarebbero gli autori a creare un certo tipo di ambiente. “Si capiva che non andava. Ripeto: so recitare solo me stessa”, ha infine aggiunto. Dunque, scagiona la padrona di casa, ma lancia comunque una bordata alla trasmissione di cui la De Filippi è al timone da più di 20 anni.

Negli ultimi tempi, Amici sembra star prendendo stoccate da tutte le parti. Difatti, sono diversi gli ex protagonisti, tra professori e allievi, che hanno accusato il programma recentemente. Tra i primi, troviamo l’ex prof Luca Jurman, che ha criticato la piega presa dal talent show negli ultimi anni, scagliandosi pesantemente contro Rudy Zerbi. Dopodiché, è stato il turno di Valerio Scanu, il quale ha dato pubblicamente ragione a Jurman.

Infine, pochi giorni fa, l’ex allievo di Amici 21, il cantante Calma, ha rivelato di essere stato costretto a litigare nel suo percorso ad Amici, facendo un’accusa simile a quella di Heather Parisi. A questo punto, Maria De Filippi deciderà di replicare a tutte queste insinuazioni o preferirà optare per la via del silenzio? Chissà…