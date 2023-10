Amici, “Zerbi vergogna”: Valerio Scanu a gamba tesa su Rudy

By

A seguito della puntata di Amici di domenica 22 ottobre, l’ex professore Luca Jurman si è scagliato ferocemente contro il programma e gli insegnanti Rudy Zerbi e Anna Pettinelli. Il produttore musicale ha criticato duramente la affermazioni dei colleghi favorevoli all’uso dell’autotune, addirittura definendo Zerbi una “vergogna per la musica”. Ebbene, c’è una persona che si è mostrata particolarmente d’accordo con le dichiarazioni di Jurman. Di chi si tratta? Di uno dei suoi ex allievi più noti, Valerio Scanu. Il cantante ha pubblicato il post del suo vecchio professore sulla sua pagina Facebook, scrivendo: “Condivido, sottoscrivo, firmo!!”. E, al ringraziamento di Jurman per aver condiviso il suo sfogo, ha risposto: “Parliamo la stessa lingua…”.

Dunque, una presa di posizione abbastanza forte quella di Valerio Scanu, considerando che le prime parole del post recitano proprio: “Zerbi sei una vergogna per la musica. Tutti lo sanno ma tacciono per paura”. Aldilà della sua personale opinione riguardo il dibattito sull’uso dell’autotune, ciò che richiama maggiormente l’attenzione è sicuramente la condivisione della feroce critica a Rudy Zerbi, nonché dell’appello fatto successivamente da Luca Jurman a Maria De Filippi di “buttare fuori la m**da” dalle sue trasmissioni. Tutto ciò porta a pensare che ci sia ancora parecchia tensione tra il professore di Amici e Scanu. I due, infatti, si erano già scontrati diversi anni fa.

mi sto sentendo poco bene pic.twitter.com/RS5n7j1mO4 — ???????????????????????????????????? (@cmqgloria) October 22, 2023

Valerio Scanu: gli scontri passati con Rudy Zerbi e Maria De Filippi

Era il 2017 e ad Amici si era scatenata una forte polemica a causa dell’addio di Morgan che, nel bel mezzo del Serale, aveva lasciato improvvisamente il suo ruolo da coach. Ai tempi, diversi ex concorrenti e giudici del talent show avevano preso le difese di Maria De Filippi e del programma stesso, scatenando la pungente reazione di Valerio Scanu. “Ma tutte queste leccate di c**o secondo voi, vi riserveranno un posto in paradiso? #JesuisMaria”, aveva scritto su Twitter. Al che, era arrivata la forte replica di Rudy Zerbi, che lo aveva definito un ‘cantante fallito‘: “Questo rosicare da cantante fallito ha proprio rotto i co**ioni. Fatti una vita”.

Ma, questa non era stata la prima volta che il cantante aveva iniziato una ‘guerra‘ contro il programma che l’ha lanciato. Sono noti gli scontri con Maria De Filippi, finiti addirittura in tribunale. Il primo litigio risale al 2015, poco prima della partenza di Valerio per l’Isola dei Famosi. Stando a quanto raccontato dal vincitore di Sanremo 2010, la conduttrice gli aveva promesso un aiuto lavorativo, assicurandogli una partecipazione al Serale di Amici. Tuttavia, alla fine, così non è stato.

Nel corso degli anni, poi, Scanu era tornato a criticare il sistema dietro la grande macchina di Amici, spiegando di non voler essere “schiavo a vita per riconoscenza”, pur ammettendo di dovere gran parte della sua popolarità al programma. Ad ogni modo, a distanza di tempo, il pensiero di Valerio sul programma, ma soprattutto su Rudy Zerbi, sembra essere ancora molto critico. A questo punto, chissà se il professore di Amici deciderà di rispondere a tali accuse o preferirà rimanere in silenzio.