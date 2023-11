Ex allievo smaschera Zerbi e Amici: “Cos’ero costretto a fare”

Ex allievo di Amici spara a zero contro il programma e il suo ex professore Rudy Zerbi: i retroscena inediti rivelati

Da quasi due mesi, è iniziata una nuova edizione di Amici. Come ogni anno, sono tanti gli allievi che sono entrati a far parte della Scuola, pochi dei quali riusciranno realmente a raggiungere il tanto ambito successo. A tal proposito, proprio poche ore fa, un ex concorrente ha preso in mano il suo profilo Twitter per fare uno sfogo inaspettato contro il programma e uno dei suoi professori, Rudy Zerbi. Di chi si tratta? Di Calma, concorrente della 21esima edizione di Amici. Circa due anni fa, il cantante ha preso parte al talent show, voluto fortemente da Zerbi.

L’ex allievo era entrato nella Scuola diversi mesi dopo l’inizio della trasmissione, trovandosi dunque in svantaggio rispetto al resto dei compagni. Sin dall’inizio, però, è riuscito ad attirare particolarmente l’attenzione a causa dei suoi continui litigi con Alex Wyse, ex alunno di Lorella Cuccarini. I due, infatti, hanno avuto scontri piuttosto accesi e la loro rivalità è stata protagonista di diverse puntate del daytime. Ad ogni modo, Calma concluse la sua esperienza ad Amici abbastanza presto, venendo eliminato nella seconda puntata del Serale.

Calma spara a zero su Rudy Zerbi e Amici

A distanza di tempo, il cantautore è tornato a parlare del suo ex professore e ha rivelato un retroscena inedito sulla trasmissione. Poco fa, Calma ha ripreso un suo vecchio tweet, in cui commentava un confronto tra Zerbi e il suo allievo Piccolo g. “Sarebbe stato bello poterci confrontare così al tempo, Rudy. Non ci siamo capiti, ma ti porto nel cuore”, aveva scritto. Difatti, i due avevano avuto diversi scontri e Zerbi lo aveva anche rimproverato per alcuni suoi comportamenti. “Anche io ti porto nel cuore e se avrai bisogno di me ci sono!”, aveva poi risposto Zerbi. Peccato che, però, il prof non si sarebbe fatto assolutamente vivo con il ragazzo in tutto questo tempo.

“Frasi invecchiate male”, ha scritto recentemente Calma rispondendo al tweet di Zerbi di un anno fa, insinuando dunque un mancato aiuto da parte del suo ex professore. Da lì, il cantautore ha ricevuto tantissimi critiche da parte degli utenti di Twitter. Diversi account l’hanno accusato di voler solo creare hype, proprio come succedeva ad Amici con i vari litigi con Alex. A questo punto, Calma non è riuscito a trattenersi e ha sparato a zero contro la trasmissione.

“Si sapeva che fosse entrato solo per fare teatrini, anche perché appena entrato il pelato ha pensato a fargli fare solo quello”, ha scritto un user riferendosi a Rudy Zerbi. Al che, il cantante ha risposto: “Pensa che mi hanno costretto a litigare”. “Prova a contestualizzare il “costretto”. Se ti dicono di farlo perché altrimenti passano messaggi sbagliati su di te…”, ha poi aggiunto. Dunque, un’accusa pesante al professore e alla trasmissione stessa, che organizzerebbe liti ad hoc a discapito degli allievi per poter creare dinamiche e portare, chiaramente, maggiori ascolti.

Pensa che mi hanno costretto a litigare???? — Calma (@calmahey) November 3, 2023

Infine, Calma ha confessato di essersi preso una pausa dalla musica per curare la sua salute mentale, dichiarando di star lottando contro la depressione. Per ora, non c’è stata ancora nessuna risposta da parte di Rudy Zerbi o del programma. Non resta che attendere per scoprire se lo speaker radiofonico o la redazione di Amici deciderà di rispondere a tali accuse.