Harry e Meghan, un anno di Megxit: salta l’incontro con la Regina

Sono passati 12 mesi dal giorno in cui il principe Harry e l’attrice nonché duchessa di Sussex Meghan Markle hanno deciso di distaccarsi dalla famiglia reale in cui il fratello di William ha passato tutta la sua vita. Le dimissioni da membri senior – o com’ è stata chiamata la Megxit – sono state date esattamente un anno fa, l’8 gennaio 2020.

Sembra che il Duca e la Duchessa di Sussex fino ad ora non abbiano fatto passi indietro in merito alla loro iniziale scelta. Eppure i media britannici avevano parlato di un incontro tra la coppia e la regina Elisabetta segnato proprio per questi primi mesi del nuovo anno 2021, precisamente a fine gennaio. Un faccia a faccia che però è slittato a causa della pandemia da Covid-19. Infatti, lo stesso Daily Mail ha scritto che muoversi in tali condizioni dagli Usa alla Gran Bretagna non è del tutto sicuro per i reali. Certo, perché i principini si sono trasferiti nella loro lussuosa abitazione negli Stati Uniti.

Secondo alcune fonti però, ci sarebbe se non altro in vista una riconciliazione tra William e suo fratello Harry in seguito al loro passato burrascoso. Quindi, Kate Middleton e il marito potrebbero andare a trovare i Duchi di Sussex a Santa Barbara. In ogni caso, il “periodo di transizione” della Megxit scadrà il 31 marzo 2021. Per quella data ci sarà una resa dei conti tra Meghan ed Harry e la famiglia reale.

A tal proposito, secondo alcuni insider sembra che i Duchi di Sussex tenteranno di prolungare l’accordo. Lo stesso The Sun ha dichiarato che le acque si sono calmate e che Harry e la moglie cercheranno di trovare un punto di incontro stabile che accontenti tutti. Non solo, è probabile che la coppia decida di tornare ad abitare a Londra. Tutto è possibile.

Nel frattempo, dopo il dolore per l’aborto spontaneo di Meghan, Harry e la Duchessa di Sussex continuano a dedicarsi alla beneficienza e alla loro vita da reali “distaccati”. Infatti alcuni fonti sostengono che la lontananza dalla famiglia di Harry abbia giovato moglie e marito. Il principe aveva bisogno, secondo gli insider, di sentirsi libero da ogni subordinazione, soprattutto dal fratello William, e di svolgere in piena tranquillità il suo percorso di indipendenza. Lo stesso biografo Robert Laceyha dichiarato a People: “Non hanno rimpianti volevano una nuova vita.”