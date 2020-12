Harry e Meghan, il progetto Archewell diventa realtà. Le indiscrezioni

By

Spuntano i particolari in merito all’iniziativa benefica firmata dai Duchi di Sussex. Qui le ultime news riportate dai tabloid inglesi

I progetti del principe Harry e della moglie Meghan Markle continuano ad andare avanti. La nascita del piccolo Archie non ha allontanato la coppia dall’affrontare i propri progetti. Dopo aver pensato al trasferimento che li ha portati oltreoceano in California, il prossimo passo è quello di rendere operativa la Fondazione Archewell, che porta il nome del figlio Archie Harrison.

Secondo le indiscrezioni da parte del The Sun, i duchi di Sussex starebbero pensando di indire dei premi devoluti poi ad associazioni e persone che si occupano degli altri. L’iniziativa non coinvolgerebbe casa Windsor ma sarebbe una cosa a parte. Sicuramente a sfondo benefico ma non direttamente collegato alla Corona. È ormai chiara infatti la necessità da parte di entrambi di mettere un po’ di distanza con la famiglia reale.

In ogni caso, l’obiettivo di Archewell, iniziativa portata avanti da Harry e Meghan, sarebbe quello di riuscire a sostenere e dare un contributo in diversi ambiti della società. Dall’istruzione, alle discriminazioni di genere e a tutto ciò che riguarda la salute mentale. Ma anche altri tipi di problematiche quali: la tutela dell’ambiente e la responsabilizzazione dei più giovani. Insomma, le tematiche sono piuttosto varie. La coppia ha lanciato il sito di Archewell ufficialmente lo scorso ottobre. La scelta è stata piuttosto ponderata.

Nel frattempo il principe Harry è coinvolto in una scelta importante. Infatti, l’anno di prova che la regina Elisabetta ha concesso al nipote per capire se voglia obiettivamente abbandonare gli impegni reali portati avanti fina alla rottura con la Royal Family oppure no, sta terminando. La scelta definitiva del Duca di Sussex è alle porte. Il tempo prestabilito termina verso marzo.

Considerando però l’atteggiamento della coppia negli ultimi mesi Harry e Meghan non dovrebbero tornare sui propri passi. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i due potrebbero tranquillamente decidere di recidere definitivamente il cordone ombelicale tra loro e casa Windsor e rinunciare ai loro titoli: “duchi di Sussex” e “altezze reali”.

Meghan, visto il suo carattere e le controversie avute negli anni con la famiglia reale, sembrerebbe non accusare troppo il colpo ma Harry riuscirà mai a rinunciare a ciò che ha fatto parte della sua vita per anni? E che lo ha fatto diventare ciò che adesso è? Lo scopriremo solo a marzo. A meno che nuove news non pervengano prima.