Harry e Meghan Markle news: la coppia compra casa a Santa Barbara

Nonostante l’allontanamento volontario dalla Casa Reale inglese in ragione di una maggiore tutela della privacy, l’ex duca e duchessa del Sussex, ai più conosciuti come Harry Windsor e Meghan Markle, continuano a catalizzare l’attenzione del gossip internazionale. La coppia degli ex reali d’Inghilterra sembra non trovare pace. Dal giorno delle nozze sarebbero già cinque i traslochi fatti dall’ex attrice e dal fratello del futuro re d’Inghilterra. Secondo il tabloid americano People, la coppia avrebbe comprato recentemente casa a Santa Barbara. Nella cittadina situata a circa 50 chilometri di distanza da Los Angeles, gli ex reali avrebbero trovato una lussuosa dimora alla ragguardevole cifra di 10 milioni di dollari. Durante il periodo di lockdown imposto dalla pandemia da Coronavirus, Harry e Meghan hanno lasciato il Canada per trasferirsi proprio in California. Qui sono stati ospiti dell’amico Tyler Perry, in una residenza da favola con 12 camere da letto. In quel periodo la coppia si è impegnata in svariate opere di volontariato per famiglie in difficoltà.

La biografia di Harry e Meghan che fa tremare la Corona

Negli ultimi giorni è uscita la biografia dedicata a Harry e Meghan dal titolo ‘Finding Freedom‘, la cui traduzione in italiano è “cercare la libertà”. Gli autori del libro, Omid Scobie e Carolyn Durand, hanno rivelato alcuni retroscena inediti, ma anche pettegolezzi sull’uscita dei duchi di Sussex dalla royal family. Harry e la consorte non hanno ancora confermato la partecipazione alla stesura del testo. L’opera tanto attesa, e che starebbe facendo tremare la Corona, uscirà a puntate sull’autorevole giornale The Times. Sono in tanti a pensare che le rivelazioni fatte in questo libro non saranno affatto gradite dai duchi di Cambridge e non solo.

Meghan rapita per finta durante un’esercitazione

Tra le tante rivelazioni fatte in ‘Finding Freedom’ ce n’è una davvero molto singolare. In passato si era parlato dei corsi per imparare l’etichetta e quello riguardante la storia della monarchia inglese che la Markle avrebbe seguito prima del suo ingresso nella famiglia reale. Ma ancora non si sapeva della sua serissima esercitazione per essere preparata in caso di emergenza. Indiscrezione questa riportata nel libro, che riferisce testualmente: “Meghan Markle ha partecipato ad un intenso corso di sicurezza con lo Special Air Service“. Durante l’addestramento l’ex duchessa sarebbe stata rapita per finta da alcuni terroristi. Dopo essere stata legata e imbavagliata, la Markle sarebbe stata quindi salvata dagli ufficiali inglesi.