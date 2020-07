Harry e Meghan invidiosi di William e Kate? Retroscena libro scottanti

Il libro Finding Freedom (Alla ricerca della libertà) sulla storia e gli ultimi retroscena delle vite del Principe Harry e della moglie Meghan Markle sta facendo molto discutere. È emerso che non correrebbe buon sangue – da ormai parecchi mesi – fra le due coppie reali e la motivazione sarebbe da ricercare nella maggiore visibilità data a una e meno all’altra. La biografia – scritta dai giornalisti Carolyn Durand e Omid Scobie – racconta di una certa invidia che Meghan e Harry avrebbero nutrito nei confronti di William e Kate: questi ultimi hanno sempre partecipato a eventi esclusivi, cosa che invece non accadeva per l’altra coppia. L’Ansa ha riportato delle parti del libro, facendo ben intendere che, fra i motivi della rottura con la corona, ci sarebbe anche questo: una diversità di trattamenti nei confronti dei due fratelli, risultando William il preferito assieme alla sua consorte. Harry e William hanno letto questi fatti raccontati nel libro? Certo che sì, e il fratello minore ha deciso di rispondere.

Coppie reali in conflitto: Harry e Meghan invidiosi? Occhio di riguardo per William e Kate

La biografia non autorizzata su Meghan e Harry è sulla bocca di tutti. Adesso, attraverso degli spezzoni pubblicati sul settimanale Sunday Times e sul quotidiano The Times, emerge che una profonda invidia da parte dei due ragazzi nei confronti di Kate e William avrebbe portato a una rottura dei rapporti. Che pare essere definitiva. Le prime evidenti avvisaglie della crisi ci sarebbero state durante un impegno pubblico nell’Abbazia di Westminster: in quell’occasione, non si sarebbero scambiati nemmeno mezza parola. Nel libro si può leggere che i due Sussex che hanno deciso di allontanarsi dalla famiglia reale si sono sentiti “abbandonati a loro stessi” e circondati da “vipere di cortigiani”, che non avrebbero mai visto di buon occhio il matrimonio di Harry e Meghan; avrebbero fatto persino di tutto per allontanare il giovane da sua nonna, la Regina Elisabetta.

News Principe Harry e Meghan Markle libro: la loro reazione

Meghan e Harry hanno però tenuto a precisare che non hanno mai parlato della loro vita a nessuno e che non c’è stata alcuna intervista. Magari in futuro racconteranno tutto? Anche se ci fossero stati dei malumori all’interno della casa reale, per amore di sua nonna, Harry non racconterebbe nulla. Ora è felice con sua moglie nella loro casa da sogno. Inoltre, dopo aver deciso di seguire una nuova strada e non essere più accostato alla corona, i rapporti di Harry e William sono anche divenuti meno tesi. Cos’altro salterà fuori dalla biografia Finding Freedom e cosa c’è di vero?