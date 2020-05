William e Harry, pace fatta: i due fratelli hanno ricominciato a parlarsi

By

Perché il Principe William e il Principe Harry avevano litigato: cosa è successo tra i figli di Diana

Dopo gli ultimi mesi di tensione è ritornata l’armonia in casa Windsor. Stando alle ultime indiscrezioni che giungono dal Regno Unito i fratelli William e Harry si sono riconciliati dopo i dissapori dell’ultimo periodo. A confermare il tutto ci ha pensato l’esperta della casa reale inglese, la giornalista Katia Nicholl, a ET. A quanto pare i due principi hanno ricominciato a parlarsi dopo mesi di astio e lontananza. La pace è avvenuta però in maniera “virtuale”: il futuro re si trova in Inghilterra mentre il secondogenito di Carlo e Diana è volato da tempo a Los Angeles con la moglie Meghan Markle e il figlio di un anno Archie.

Harry e William si sono riconciliati telefonicamente

“Nel rapporto tra i due fratelli ci sono stati sicuramente delle spaccature importanti ma oggi William e Harry hanno ricucito un legame seppur, al momento, esclusivamente telefonico”, ha spiegato Katia Nicholl a Entertainment Tonight. “Ora la situazione è migliorata e Harry e William hanno fatto diverse video chiamate. I compleanni di famiglia (tra cui quello del piccolo Archie, il figlio di Harry e Meghan) che ci sono stati di recente e le condizioni di salute del padre, il principe Carlo, li hanno costretti a prendere in mano il telefono e a tornare in contatto“, ha aggiunto. Ma perché avevano litigato? I motivi non sono mai stati svelati del tutto ma secondo i beninformati la colpa è tutta di Meghan Markle e della sua presenza ingombrante, dentro e fuori il Palazzo Reale.

Harry e William: prove di pace già dallo scorso febbraio

“Questo era il momento giusto per Harry di fare la pace con il fratello e ora i Sussex sono liberi di andare avanti con la loro nuova vita e i Cambridge possono invece riprendere le loro vecchie vite, senza tutti quei turbamenti e quelle tensioni che erano chiaramente un grosso problema. In una certa misura credo che a Kate e a William manchino Harry e Meghan, ma sicuramente a loro manca non avere vicino Harry”, ha chiarito la giornalista. Di recente è migliorato pure il rapporto tra le cognate Kate Middleton e Meghan Markle.

La nuova vita di Harry e Meghan negli Stati Uniti

“Harry e Meghan si sono stabiliti a Los Angeles e così sarà per il futuro e mi hanno detto che provano un grande senso di libertà e che si stanno davvero godendo le loro nuove vite e la possibilità di fare le cose più a modo loro. L’idea che potessero allontanarsi, soprattutto Harry, dalle organizzazioni che seguono è senza senso, infatti Harry si tiene regolarmente in contatto con loro ed è probabile che gli manchino alcune delle persone con cui ha sempre lavorato”, ha dichiarato Katia Nicholl. A causa dell’emergenza Coronavirus, però, è improbabile che la coppia riesca ad accettare l’invito della Regina Elisabetta, ovvero quello di trascorrere l’estate nel castello di Balmoral, in Scozia.