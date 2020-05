Harry e Meghan vivono in una casa da 18 milioni di dollari di un noto attore

Harry e Meghan Markle, scoperta la casa in cui vivono: i Duchi di Sussex si trovano nella villa da 18 milioni di dollari di Tyler Perry a Beverly Hills

Come riporta in esclusiva il DailyMail, è stato scoperta la casa dove ora vivono il principe Harry e Meghan Markle. I due, attualmente, si trovano a Beverly Hills in una villa che vale 18 milioni di dollari e che appartiene al ricco attore e produttore hollywoodiano Tyler Perry. Si pensa che i Duchi di Sussex abbiano fatto la conoscenza del noto interprete attraverso l’amica Oprah Winfrey. Insieme al loro figlio di un anno, Archie, si sarebbero trasferiti alla fine di marzo in questa abitazione. Sono rimasti per diverso tempo nella casa di Vancover, ma poi hanno scelto di raggiungere la California quando il Canada annunciava di voler limitare i suoi confini a causa del Coronavirus. Meghan e Harry sono stati avvistati varie volte da quando si sono trasferiti a Los Angeles. Nel dettaglio, li abbiamo visti inizialmente fare volontariato in un’organizzazione benefica del posto e poi portare i cani a passeggio.

Harry e Meghan vivono nella mega villa di Tyler Perry nella comunità Beverly Ridge Estates

In questi giorni, Harry e Meghan hanno cercato di dare una mano ai cittadini del posto in questo periodo così difficile. Il noto giornale inglese ha condiviso le foto della mega villa in cui pare che attualmente viva la coppia. L’abitazione da 18 milioni di dollari, in stile toscano, possiede ben 8 camere da letto e 12 bagni. Si trova sulla cima di una collina, nella comunità sorvegliata di Beverly Ridge Estates. Ovviamente Beverly Ridge ha un cancello che custodisce la proprietà di 22 acri di Perry. Pertanto, è presente sul posto un team di sicurzza.

Harry e Meghan stanno trascorrendo la quarantena a Beverly Hills, ma non vogliono essere trovati

Proprio nella casa di Perry, Harry e Meghan avrebbero festeggiato il primo compleanno del figlio Archie, lo scorso mercoledì. Non si sa, però, se i Duchi di Sussex abbiano affittato la proprietà del noto attore oppure se siano semplicemente degli ospiti. Sempre a DailyMail, una fonte ha intanto rivelato che “Meghan e Harry sono stati estremamente cauti nel tenere nascosta la loro base a Los Angeles”.