William e Harry, nuovo inizio? I duchi di Cambridge voleranno negli Usa

Si parla di rottura tra i due fratelli reali William e Harry. In particolare, in questi ultimi giorni le news vedono i principi sempre più lontani. Un gesto del figlio più piccolo di Lady Diana pare abbia mandato su tutte le furie William e sua moglie Kate Middleton. Ma ecco che una fonte, nelle ultime ore, ha fatto sapere in esclusiva a Us Weekly che i due principi stanno facendo dei passi avanti dopo la loro rottura. Ovviamente hanno ancora molta strada da fare prima che possa tornare la serenità, a causa degli ultimi eventi che li hanno separati. L’insider ha rivelato al nuovo numero del magazine che le ricadute di William e Harry sono state vere, ma soprattutto “brutte e incredibilmente intense”. Dunque, effettivamente ci sono dei problemi tra i due figli di Lady Diana e Carlo. Sono tante le persone, secondo quanto ha dichiarato la fonte, che erano convinte del fatto che il loro rapporto non fosse più recuperabile.

Invece, pare che ora William e Harry stiano cercando di risolvere le divergenze. Hanno viaggiato su strade completamente opposte nell’anno 2019. I problemi si sono intensificati quando Harry e sua moglie Meghan Markle si sono allontanati dai loro doveri reali e si sono trasferiti in California con Archie, il loro figlio. Entrambi, però, sembrano aver imparato molto dalla rottura. Pertanto, ora avrebbero giurato di non lasciare che le cose sfuggano a tutte e due di mano. L’insider ha segnalato che c’è stata molta gioia da parte della famiglia reale, compresa la regina Elisabetta II, quando i due fratelli hanno deciso di prendere dei provvedimenti per una riconciliazione.

La fonte ha poi aggiunto che William e Harry non vedono l’ora di trascorrere del tempo insieme. Ovviamente questo per loro sarà possibile solo quando sarà sicuro viaggiare. Probabilmente i due fratelli si riuniranno in Inghilterra. Ma l’insider ha anticipato che nel corso dell’anno 2021 i Duchi di Cambridge si recheranno a Santa Barbara e vedranno come i Sussex stanno gestendo la loro nuova vita. Questa potrebbe essere l’occasione giusta per ricostruire il legame tra i due fratelli e per avvicinare Kate e Meghan.

Un’altra fonte ha fatto sapere al magazine che tra Harry e Meghan tutto sta procedendo abbastanza bene. Hanno dovuto affrontare un duro momento a causa dell’aborto spontaneo che la Markle ha avuto a luglio 2020. Tutti gli alti e bassi, tra i vari momenti complicati, li hanno avvicinati e resi più forte come coppia!