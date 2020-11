Meghan Markle ha perso il secondo figlio: “Ho avuto un aborto spontaneo”

Meghan Markle ha perso il secondo figlio a causa di un aborto spontaneo. A dare la notizia ci pensa lei stessa, attraverso un articolo ‘Le perdite che condividiamo’ scritto per il New York Times. La duchessa di Sussex e il principe Harry attendevano il loro secondo figlio ed erano pronti ad allargare la loro famiglia. Il dramma è avvenuto, secondo quanto racconta Meghan, una mattina di luglio, che era iniziata come qualsiasi altro giorno. Dopo aver cambiato il pannolino al piccolo Archie – il primogenito – ha avvertito improvvisamente un forte crampo. Si è poi lasciata cadere a terra con il bambino tra le braccia. La Markle ripercorre quel triste giorno e racconta di aver cantato la ninna nanna per tranquillizzare sia se stessa che Archie. La melodia allegra, ovviamente, si trovava in contrasto con ciò che in quel momento lei stava provando: sentiva che qualcosa stava andando storto e non aveva torto.

Mentre stringeva a sé Archie, sentiva che stava perdendo il suo secondo figlio. Un racconto straziante quello che fa solo ora Meghan, che ci tiene a sottolineare il dolore provato da Harry: “Il cuore di mio marito si spezzava”. Ore dopo il forte crampo, la duchessa di Sussex si è ritrovata in un letto d’ospedale, mentre teneva la mano del marito. Entrambi in lacrime hanno tentato di consolarsi a vicenda. In particolare, Meghan ricorda di aver chiesto a Harry come stesse e di aver domandato a se stessa come avrebbero superato la perdita. La Markle decide così di aprirsi con il mondo, per condividere il suo dolore con altre donne che hanno avuto la sfortuna di provarlo. La Duchessa riesce a svelarsi e a rendere partecipi i lettori, raccontando il tragico evento: “Perdere un figlio significa portare un dolore quasi insopportabile, vissuto da molti ma di cui parlano pochi”. Ma questo non è l’unico dramma che la Duchessa affronta in questo articolo.

In particolare, Meghan ci tiene a ripercorrere un po’ tutto l’anno 2020, che non è sicuramente nella lista degli anni migliori di ognuno di noi. Naturalmente, la Markle non può non far riferimento alla pandemia del Coronavirus. I momenti difficili che stanno affrontando tutti i Paesi riguardano un po’ ogni persona. C’è chi, purtroppo, a causa del virus ha perso una persona cara, come fa notare la Duchessa nell’articolo. La Markle ricorda, inoltre, le morti di Breonna Taylor e George Floyd.