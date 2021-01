Harry e Meghan, ritorno nel Regno Unito: il piano, perché vogliono rientrare

Il Duca e la Duchessa di Sussex sembra abbiano deciso di soggiornare per un periodo a Londra. Ecco quando e per quale motivazione

Da quanto si apprende dal Corriere della Sera sembra proprio che il principe Harry e la sua consorte Meghan Markle abbiano deciso di trascorrere i mesi estivi, precisamente giugno e luglio, in Regno Unito. La motivazione sarebbe la loro partecipazione a una serie di cerimonie.

Un esempio è il compleanno della Regina Elisabetta II che compirà 95 anni. E poi ancora i festeggiamenti per il centesimo anno d’età del marito Filippo, nonno di Harry e William; nonché l’inaugurazione di una statua in nome della figura di Lady Diana. La celebrazione si terrà a Londra proprio il 1° luglio, giorno in cui cade il compleanno della principessa. Avrebbe compiuto 60 anni.

In realtà, tutte queste motivazioni paiono reali quanto effimere. Infatti è già da tempo che si sussurra a una riconciliazione tra il Duca e la Duchessa di Sussex e la famiglia reale. Per non parlare del rapporto tra il principe Harry e suo fratello William. Recentemente alcune voci avevano visto i due sulla strada della pacificazione del loro rapporto. Kate Middleton e il suo consorte, infatti, pare che avessero deciso di andare a trovare Megan e il marito nella loro abitazione a Santa Barbara per ricucire i rapporti.

È passato, infatti, quasi un anno dalla Megxit e ora i Duchi di Sussex dovranno prendere una decisione. Nonostante gli impegni a cui si sono sottoposti, pare che la coppia stia pensando di cercare la via della riappacificazione proprio soggiornando per un periodo nel Regno Unito. A quanto si sa infatti, i due non hanno ancora abbandonato ufficialmente la loro residenza di Frogmor Cottage, a poca distanza dal castello di Windsor.

Non solo, se non fosse stato per l’emergenza della pandemia da Covid-19, probabilmente il principe Harry e la moglie Meghan Markle avrebbero comunque avuto un incontro faccia a faccia con la Regina Elisabetta. Purtroppo però l’appuntamento è saltato per le motivazioni sopra citate.

La scelta è molto importante e si è quasi arrivati a un nodo cruciale della questione. La resa dei conti è vicina. Harry e Meghan decideranno di tornare a essere parte integrante della famiglia reale oppure se ne distaccheranno completamente? Certo, la posizione della Regina è chiara e la aveva ben manifestata quando Harry avrebbe voluto far recapitare una corona di fiori alla cerimonia per i caduti di guerra ma la sovrana glielo ha impedito, come ha riportato il Corriere delle Sera.

Chissà, dunque, quale sarà la decisione definitiva dei Duchi di Sussex.