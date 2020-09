Harry e Meghan Markle, firmato contratto con il colosso Netflix

Harry e Meghan Markle hanno firmato un contratto di produzione con Netflix! Questa è la notizia che in queste ultime ore sta facendo il giro del web. Secondo quanto si legge sul New York Times, questo accordo pare preveda il ritorno sul piccolo schermo di Meghan, sebbene non come attrice. Insieme a Harry, la Markle produrrà documentari, show, film e programmi per bambini. Sembra proprio che la coppia voglia seguire le orme di Barack Obama e sua moglie Michelle: avevano preso una scelta simile. L’ultimo ruolo interpretato da Meghan è stato quello di Rachel Zane nella nota serie tv Suits. Dopo aver sposato Harry ha rivelato di voler concludere la sua carriera da attrice. Ora la Markle pare sia pronta ad apparire nei documentari prodotti da lei e suo marito, non rivestendo però il ruolo di attrice. Ora, firmando un accordo pluriennale con il colosso Netflix, Harry e Meghan confermano l’ipotesi di un loro futuro nel mondo dello spettacolo.

Harry e Meghan Markle produttori: la coppia ha firmato un accordo con il colosso dello streaming Netflix

Pare, dunque, che per Harry e Meghan si stiano aprendo ufficialmente le porte dell’industria dello spettacolo. Abbandonati quasi completamente i doveri reali, hanno deciso di dedicarsi proprio alla carriera di produttori. Pare che la coppia stia pensando a produrre documentari sulla vita di donne pioniere, programmi per bambini e serie sulla natura. Meghan potrebbe sì tornare sul piccolo schermo, ma non come attrice. La Markle, insieme a Harry, potrebbe prendere parte ai documentari. Al momento, il loro obbiettivo è quello di soffermarsi su questioni per loro molto importante: il ruolo della donna, l’infanzia e la natura. C’è chi ora ipotizza, con ironia, sui social che Meghan e Harry siano pronti a realizzare, addirittura, il “vero The Crown”.

Harry e Meghan Markle produrranno documentari, serie e programmi dedicati alle famiglie

Dopo aver comprato casa nuova a Santa Barbara, il principe Harry e sua moglie Meghan hanno annunciato di aver firmato un contratto di produzione con Netflix. La coppia, al New York Times, ha rivelato di voler dare speranza al pubblico, attraverso i contenuti che andranno a creare. Come genitori, è importante per loro realizzare programmi dedicati alle famiglie. Detto ciò, non è ancora esclusa l’ipotesi che vedrebbe Harry e Meghan apparei nei documentari di cui saranno produttori.