Gwyneth Paltrow dice addio al cinema: “Disinnamorata” dopo Weinstein

Gwyneth Platrow dice addio alla recitazione. L’attrice ha maturato questa decisione col tempo e non è stata di certo improvvisa. La Paltrow si è raccontata in una intervista radiofonica a Sirius XM, spiegando come quando e perché si è accorta di non avere più dentro di sé la giusta motivazione per andare avanti. Chi si avvicina al mondo della recitazione e del cinema lo fa di sicuro mosso da una grande passione e una forte dedizione. Tutti elementi necessari per diventare degli attori, oltre al talento e alla formazione.

L’attrice ha spiegato che dentro di sé è finito l’amore verso la recitazione. Ha proprio usato queste parole: “Mi sono disinnamorata della recitazione”. Insomma, sembra proprio che la storia d’amore tra Gwyneth Paltrow e il cinema sia giunto al capolinea. Ha poi spiegato quando ha preso questa decisione. Dalle sue parole sembrerebbe quasi che la sua scelta di recitare è stata dettata un po’ dal caso, dal suo percorso di vita che l’ha portata ad avvicinarsi a questo mondo. Inoltre il fatto di finire spesso nel mirino del giudizio del pubblico le ha fatto un po’ perdere il brio col passare del tempo.

A quanto pare ha avvertito un distacco già dopo il 1999 quando ha vinto l’Oscar per il ruolo in Shakespeare in Love, soprattutto perché si è ritrovata a lavorare con Harvey Weinstein. Il nome del produttore cinematografico è noto anche per l’ormai famoso caso Weinstein. Anche Gwyneth Paltrow è tra le attrici che hanno denunciato le violenze e le molestie da parte del produttore. Precisamente lei ha accusato Weinstein nel 2017 per fatti che risalivano a quando era ancora nei primi passi nel mondo del cinema. E che alla luce delle ultime dichiarazioni pare che l’abbiano segnata parecchio.

Quelle vicende col tempo l’hanno allontanata dalla recitazione, o almeno hanno fatto sì che qualcosa dentro di lei si spegnesse lentamente. Quella fiamma che ardeva d’amore per il set si è affievolita, e piano piano si è spenta, convincendo l’attrice a dire basta. Lo ha fatto oggi, dopo essere apparsa sempre più raramente sui grandi schermi. I suoi ultimi impegni infatti sono legati al mondo della Marvel. Ha interpretato il ruolo di Pepper Potts nei capitolo finali di Avengers, quindi Infinity War e Endgame, ed è apparsa anche in Spider-man: Homecoming.