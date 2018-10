Guendalina Tavassi vestito trasparente a Tale e Quale: Conti corre ai ripari

Il vestito di Guendalina Tavassi a Tale e Quale Show è troppo trasparente e sensuale: Carlo Conti corre ai ripari

Guendalina Tavassi protagonista dell’ultima puntata di Tale e Quale Show. Dopo l’ottima performance di Bianca Atzei della settimana scorsa, la soubrette ha attirato l’attenzione per un abito troppo trasparente. Nell’incontro con Carlo Conti, quello che avviene davanti all’ascensore prima di ogni esibizione, l’ex del Grande Fratello si è presentata con un lungo vestito dorato, ricco di ricami che lasciava ben intravedere la biancheria. Un dettaglio che non è sfuggito al conduttore Rai, che ha obbligato la sua concorrente a non voltarsi mentre entrava nella cabina in modo da non mostrare troppo le sue grazie. La Tavassi è stata costretta a camminare all’indietro da Conti, che l’ha aiutata in questo difficile compito.

I commenti del pubblico sul vestito di Guendalina Tavassi

Il look di Guendalina Tavassi a Tale e Quale Show ha diviso il pubblico. Da un lato c’è chi ha lodato l’outfit della romana e criticato Carlo Conti per via del suo bigottismo e chi invece ha ritenuto inappropriata la scelta dell’ex dell’Isola dei Famosi. Abito a parte, Guendalina è stata una delle rivelazioni dell’edizione in corso dello show di Rai Uno. Partita in sordina – e con parecchi pregiudizi – ha saputo conquistare il cuore dei telespettatori puntata dopo puntata imitando volti popolari e amati quali Loredana Bertè, Cher, la già citata Bianca Atzei e Irene Grandi.

Guendalina Tavassi: nuove amicizie con Tale e Quale Show

Tale e Quale Show rappresenta un punto di svolta nella carriera di Guendalina Tavassi. L’opinionista di Barbara d’Urso è riuscita finalmente a mostrare le sue qualità artistiche. E complice il programma di Carlo Conti ha fatto nuove amicizie, in particolare con i colleghi Matilde Brandi e Antonio Mezzancella, che spesso fanno capolino dalle storie Instagram della Tavassi.