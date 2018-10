Chi ha vinto la sesta puntata di Tale e Quale Show 2018? Vladimir Luxuria con l’imitazione di Ivan Cattaneo

Ancora un trionfo per Vladimir Luxuria a Tale e Quale Show. L’ex parlamentare ha vinto un’altra puntata del programma di Carlo Conti dopo aver trionfato all’esordio con Ghali. Questa volta Vladimir ha vinto imitando Ivan Cattaneo, popolare cantante anni Ottanta oggi concorrente del Grande Fratello Vip. Ma Luxuria ha vinto per un soffio: con un punto di distacco si è piazzata al secondo posto Guendalina Tavassi, che ha indossato i panni di Bianca Atzei. Una performance che ha stupito tutti e che ha segnato una rivincita per la simpatica romana. Relegata sempre (e anche un po’ ingiustamente) agli ultimi posti della classifica, stasera è invece salita in vetta e ha quasi vinto la serata. La Tavassi ha preso ottimi voti dalla giuria (dove c’era in qualità di quarto giurato pure Milly Carlucci) e convinto i suoi colleghi, che l’hanno votata per il suo impegno e la sua determinazione.

Tale e Quale Show: classifica completa della sesta puntata

Di seguito la classifica completa della sesta puntata di Tale e Quale Show.

1. Vladimir Luxuria (Ivan Cattaneo)

2. Guendalina Tavassi (Bianca Atzei)

3. Antonio Mezzancella (Edoardo Bennato)

4. Massimo Di Cataldo (Fabio Rovazzi)

5. Alessandra Drusian (Annie Lennox)

6. Roberta Bonanno (Tina Turner)

7. Raimondo Todaro (Fabio Concato)

8. Giovanni Vernia (Bono Vox)

9. Andrea Agresti (Caterina Caselli)

10. Mario Ermito (Miguel Bosè)

11. Antonella Elia (Rita Pavone)

12. Matilde Brandi (Cindy Lauper)

Le esibizioni della prossima puntata di Tale e Quale Show 2018

Ecco chi dovranno imitare i 12 concorrenti in gara nella sesta puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 27 ottobre. Attenzione: per la prossima puntata la produzione ha scelto, come già fatto qualche settimana fa con Claudio Baglioni, di far imitare da due concorrenti diversi Mina. Della cantante verranno riproposte due imitazioni diverse, di due epoche differenti della sua lunga carriera.

Raimondo Todaro – Rod Stewart

Massimo Di Cataldo – Sting

Alessandra Drusian – Mina (giovane)

Andrea Agresti – Jon Bon Jovi

Mario Ermito – Fausto Leali

Vladimir Luxuria – Patty Pravo

Matilde Brandi – Lorella Cuccarini

Guendalina Tavassi – Irene Grandi

Antonella Elia – Jessica Rabbit

Antonio Mezzancella – Francesco Renga

Giovanni Vernia – Renzo Arbore

Roberta Bonanno – Mina (adulta)