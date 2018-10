Vladimir Luxuria corteggiata: “Dopo la prima puntata di Tale e Quale qualcuno si è fatto avanti”

Vladimir Luxuria si racconta a Dipiù: “Per adesso sono single, ma non perdo le speranze”

Vladimir Luxuria, ex politica italiana e rivelazione del varietà di Rai 1 Tale e quale show, è alla ricerca dell’amore. Inizia subito l’intervista al settimanale Dipiù dicendosi single, affermando però con convinzione la voglia di trovare la persona giusta. Una persona con cui passeggiare, parlare, passare la vita insieme. La vincitrice dell’Isola dei famosi ha però dichiarato che il trionfo nella prima puntata di Tale e quale show, che l’ha vista calarsi nei panni di Ghali, non abbia sollecitato un corteggiamento da parte di eventuali pretendenti. “Sì, certo, l’imitazione è piaciuta“, rivela. E rivolgendosi al giornalista dice: “Sia sincero, converrà che non fossi particolarmente femminile o attraente con quegli abiti. Anche se nemmeno la più sensuale delle donne lo sarebbe stata“. Insomma, nonostante sia un personaggio molto popolare e molto gradito al pubblico, Luxuria non ha ancora trovato l’anima gemella. Ma non perde le speranze! “L’amore, per come lo vedo io, non ha nessun limite: sessuale, geografico o anagrafico. Quindi, a cinquantatré anni può ancora accadermi di tutto“.

Luxuria rivela: “Sono pronta ad innamorarmi!”

Nel tempo, Luxuria ha trovato mille giustificazioni al fatto di non essere ancora riuscita a trovare un compagno. Secondo il suo parere, una persona famosa fa più fatica ad innamorarsi, ma è anche vero che per una politica, quale è stata, è altrettanto difficile fidarsi di qualcuno. E in più, aggiunge un altro aspetto rilevante: ammette di essere una donna molto impegnata, il che contribuisce a complicare la sua situazione sentimentale.”Sono tutte giustificazioni giuste. Forse mi manca un po’ di fortuna. L’amore quando arriva arriva“, sostiene convinta la concorrente di Tale e quale show, e sottolinea “Quindi, quando arriverà non conterà nulla chi sono io ma solo il sentimento che nascerà tra me e la persona che avrò di fronte. Sono pronta!“. Se si sentisse completamente travolta dal sentimento, la rivelazione del varietà di Rai 1 potrebbe anche pensare ad una convivenza, aprendo le porte della sua casa romana ad un amore a prima vista!

Valdimir Luxuria confessa: “Dopo la prima puntata di Tale e quale show qualcuno si è fatto avanti”

“A dirla tutta, è vero: dopo la prima puntata di Tale e quale show qualcuno si è fatto avanti“, confida l’ex deputata al settimanale. “Ma non posso dire di più. un po’ per scaramanzia un po’ perché non lo conosco bene. Insomma, vediamo come andrà“, racconta Luxuria. Per adesso è e rimarrà single, ma non perde le speranze l’opinionista televisiva. La condizione di single non la turba: l’ha accettata con saggezza anche perché si circonda sempre di tanta gente. Infatti, per lei il successo non è solo quello professionale. “Il successo, nella vita privata, lo ottieni anche facendo un’esistenza anonima. Lo ottieni quando incontri e ti consegni a qualcuno che ti ama“. E proprio dal punto di vista sentimentale, Vladimir Luxuria ha ancora una parte della sua vita segnata dall’insuccesso. A volte, per compensare questa mancanza, cerca costantemente gli applausi da parte del pubblico. “Ma gli applausi passano veloci. Lo sguardo di una persona che ti fissa dolcemente, che senza aprire bocca ti dice “ti amo” con gli occhi” è la cosa più importante che una persona possa avere“, confessa a Dipiù. E noi, Vladimir, speriamo davvero tu possa trovare la persona giusta!