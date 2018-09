By

Chi ha vinto la prima puntata di Tale e Quale Show 2018? Vladimir Luxuria con l’imitazione di Ghali

È stata Vladimir Luxuria ad aggiudicarsi la vittoria della prima puntata di Tale e Quale Show 2018. L’ex vincitrice e opinionista dell’Isola dei Famosi ha convinto giurati, pubblico e colleghi con l’esibizione di Ghali. Vladimir ha cantato Cara Italia ed è piaciuta parecchio alla giudice Loretta Goggi, che l’ha definita addirittura più intonata del rapper in persona. Ma la Luxuria è riuscita ad ottenere il primo posto pure grazie ai voti degli altri concorrenti del programma di Carlo Conti. In molti hanno scelto come miglior esibizione della serata quella dell’ex Onorevole.

Di seguito la classifica completa della prima puntata di Tale e Quale Show, che ha visto diversi ex aequo.

1. Vladimir Luxuria – Ghali

2. Alessandra Drusian – Blondie

2. Antonio Mezzancella – Ermal Meta

4. Massimo Di Cataldo – Alan Sorrenti

5. Roberta Bonanno – Emma Marrone

6. Mario Ermito – Enrique Iglesias

6. Giovanni Vernia – Luca Carboni

8. Matilde Brandi – Geri Halliwell

8. Guendalina Tavassi – Giusy Ferreri

10. Raimondo Todaro – Gene Kelly

11. Andrea Agresti – Umberto Tozzi

12. Antonella Elia – Madonna

Le esibizioni della seconda puntata di Tale e Quale 2018

Ecco chi dovranno imitare i 12 cantanti in gara nella seconda puntata in onda su Rai Uno il prossimo venerdì 21 settembre:

Giovanni Vernia- Jovanotti

Roberta Bonanno-Aretha Franklin

Raimondo Todaro-Michael Buble

Vladimir Luxuria-Grace Jones

Alessandra Drusian-Anna Oxa

Guendalina Tavassi-Jennifer Lopez

Antonio Mezzancella- Nek

Antonella Elia-Cristiano Malgioglio

Andrea Agresti-Afric Simone

Matilde Brandi-Sylvie Vartan

Massimo Di Cataldo-Franco Califano

Mario Ermito-Tommaso Paradiso