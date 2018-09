Luxuria imita Ghali a Tale e Quale Show, la Goggi: “Più intonata dell’originale”

Loretta Goggi critica Ghali a Tale e Quale Show dopo l’imitazione di Vladimir Luxuria

Loretta Goggi stronca Ghali a Tale e Quale Show. L’artista ha approfittato dell’imitazione di Vladimir Luxuria per definire il rapper del momento “poco intonato”. Nel giudicare l’ex parlamentare per la sua performance, la bionda giurata ha definito Vladimir molto più intonata dell’originale. La Luxuria è tornata ad indossare i panni di un uomo e ha cantato il tormentone Cara Italia. Una performance che ha convinto Loretta, tanto che la donna ha ribadito: “Sei stata brava, molto intonata. Più dell’originale. Ho sentito Ghali in Habibi (altra canzone del trapper, ndr) ed era intonato. Ma era in playback”. Un’affermazione che sicuramente farà discutere: come reagirà il diretto interessato davanti alle parole della Goggi?

Le parole di Vladimir Luxuria prima dell’imitazione di Ghali

Preparare l’imitazione di Ghali è stato intenso per Vladimir Luxuria. “Quando mi è stato chiesto di tornare il ragazzo che ero stata, ho provato un po’ di commozione” ha detto l’ex opinionista dell’Isola dei Famosi a Tale e Quale Show. Vladimir, con la sua inconfondibile ironia, ci ha poi scherzato su: “Ci ho messo una vita a diventare donna, ora devo tornare uomo!”. La performance è stata approvata da Loretta Goggi e gli altri giurati Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello ma pure dal pubblico, che sui social ha apprezzato lo sforzo della Luxuria.