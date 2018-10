Guendalina Tavassi penalizzata a Tale e Quale? Pubblico furioso: è polemica

Tale e Quale Show, Guendalina Tavassi e l’imitazione di Loredana Bertè: il pubblico contro i giurati

Guendalina Tavassi continua ad essere relegata agli ultimi posti della classifica di Tale e Quale Show. Neppure l’imitazione di Loredana Bertè è riuscita a far risalire l’ex gieffina, che non sembra convincere più di tanto i giurati Loretta Goggi, Vincenzo Salemme e Giorgio Panariello. Pareri discordanti da quello del pubblico, che invece si è lamentato sui social network del trattamento ingiusto che viene riservato a Guendalina rispetto agli altri concorrenti. Secondo qualcuno la Tavassi sarebbe solo vittima dei pregiudizi sul suo conto, dovuti alla sua carriera televisiva, divisa da tempo tra reality show e ruoli da opinionista.

Il pubblico ha apprezzato Guendalina Tavassi / Loredana Bertè

“Guendalina oggi è stata davvero brava, pure parlando imita perfettamente la Bertè”, ha sottolineato qualcuno su Twitter. “Accanimento immotivato contro Guendalina, questa settimana bravissima”, ha notato qualcun altro che si è così scagliato contro i giurati di Tale e Quale Show. “Vabbè ormai sono prevenuti nei confronti di Guendalina. Oggi non si merita di essere ultima dai”, ha aggiunto un altro fan del programma sui social network.

“Spiegatemi perché Guendalina (che stasera è stata seconda solo a Mezzancella) è stata messa da due giudici come ultima”, ha chiesto un’altra telespettatrice. E poi c’è chi tira in ballo altri concorrenti: “Diciamo la verità… Preferisco una come Guendalina che si mette in gioco cercando di fare l’imitazione di qualcuno che una come la Bonanno che canta bene ma con la sua voce. Altrimenti andate ad X-Factor e non a Tale e Quale Show”.

Guendalina Tavassi delusa dopo l’imitazione di Loredana Bertè

Insomma, il pubblico sembra compatto e schierato dalla parte di Guendalina Tavassi. Che, come si poteva notare dal suo volto, è rimasta piuttosto scossa dal punteggio finale della quinta puntata. Senza contare che la giovane era riuscita ad ottenere pure qualche punto in più dagli altri concorrenti… Ma la giuria non è riuscita ad apprezzarla fino in fondo. Guendalina riuscirà a far ricredere tutti nelle prossime settimane?