Guendalina Tavassi, prime parole sulla figlia dopo la pace: il rapporto oggi

Guendalina Tavassi e la figlia Gaia hanno fatto pace: torna il sereno dopo la tempesta

Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia hanno fatto pace e la tempesta sembra essere lontana. Nei mesi scorsi, Gaia ha parlato molto duramente del rapporto con sua madre, rivelando retroscena che nessuno si sarebbe aspettato. Guendalina invece ha preferito mantenere il silenzio su determinati argomenti, è intervenuta semplicemente per dire che si trattava di un litigio tra madre e figlia e di non avere intenzione di parlare in televisione. L’ex gieffina ha repostato un video in cui raccontava in televisione che lei stessa, da ragazzina, aveva inventato delle cose su sua madre perché sperava di andare a vivere con suo padre, lasciando quindi la casa della madre.

Guendalina Tavassi parla della figlia Gaia dopo la serenità ritrovata: le prime parole sul loro rapporto

Era novembre quando Gaia e suo padre Remo si sono scagliati contro Guendalina. Quest’ultima, invece, è intervenuta nella questione un paio di volte, spiegando che sua figlia veniva manipolata contro di lei. Oggi tra le due è tornato il sereno e sono tornate a mostrarsi insieme anche sui social. Dopo aver scoperto della pace fatta tra le due, oggi Guendalina ha postato una foto in cui è seduta in braccio a sua figlia Gaia per confermare la serenità ritrovata. Sotto la foto si leggono queste parole: “Non c’è nulla da capire, non c’è nulla da spiegare…. Io so e tu sai. Ti amo di bene piccola pazza, sei sempre stata un piccolo demone…. ma passerà anche l’adolescenza”.

Guendalina Tavassi e il rapporto con sua figlia Gaia oggi

Con queste parole, Guendalina ha lasciato intendere che il rapporto conflittuale con Gaia è più comune di quanto si pensi. Un rapporto tra una madre e una figlia adolescente, quindi nel vivo della crescita. Magari ci saranno altri conflitti in futuro, ma rimarranno sempre mamma e figlia. E oggi Guendalina e Gaia hanno trascorso una giornata insieme, Guendalina ha portato Gaia dal parrucchiere e insieme si godono questi momenti di relax, ritrovando la serenità e tornando a sorridere insieme,