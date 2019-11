Guendalina Tavassi, accuse della figlia Gaia: parla papà Remo, lo sfogo

Guendalina Tavassi e le accuse della figlia Gaia, parla papà Remo: pesante sfogo

AGGIORNAMENTO: Remo ha dichiarato di essere stato denunciato dalla Tavassi (video qui sotto)

Stanno facendo molto rumore le accuse che Gaia ha lanciato (e continua a lanciare) alla mamma Guendalina Tavassi. La 15enne, su Instagram, ha detto senza troppi giri di parole che l’ex gieffina è assente. Nelle scorse ore è intervenuto sulla vicenda anche Remo, il padre di Gaia ed ex della showgirl. L’uomo è stato protagonista di un lungo sfogo via social dove ha difeso a spada tratta la figlia (qualcuno nelle scorse ore ha parlato di messa in scena), criticando duramente Guendalina.

Remo: “Faccio tutto io, sono ‘mappà’ (mamma e papà)”

“La cosa più brutta è che da anni, tramite avvocato, mandiamo lettere su lettere, ma lei se ne frega”, ha scritto Remo su Instagram rispondendo ai commenti di alcuni utenti relativi alle accuse che Gaia ha mosso alla madre. “Ecco perché Gaia ha voluto fare questo sfogo – ha aggiunto l’uomo – perché a questo pseudo-mamma frega solo se l’attacchi sui social, le frega solo di questo mondo”. Remo è quindi passato a parlare delle sofferenze della figlia: “E vi assicuro che, levando il make-up e le foto in costume, Gaia è una bambina che ha sofferto. Faccio tutto io, sono ‘mappà’ (mamma e papà). La sua figura (della madre, ndr) è mancata a lei.”

“Chi vuole capire, capisca, chi attacca Gaia e difende quella, secondo me, non capisce niente”

“Fidatevi, non è bello vedere tua madre fare la happy family con gli altri due figli mentre con te c’è solo indifferenza. Ora, chi vuole capire, capisca, chi attacca Gaia e difende quella, secondo me, non capisce niente o è un fake. Scusate lo sfogo”, ha concluso Remo. La vicenda sta creando molto scalpore sui social. Qualcuno ha insinuato che tutto sia stato creato a tavolino per avere visibilità. Versione smentita dalla diretta interessata. “Purtroppo niente è finto; c’è gente che dice sia fatto per popolarità ma non è vero niente, non si scherza con questi argomenti”, ha dichiarato Gaia.