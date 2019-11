Guendalina Tavassi e la figlia hanno litigato per finta? Ultime news e gossip

Sta facendo discutere parecchio la lite tra Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, avuta 15 anni fa dell’ex compagno Remo. Durante una vacanza a Tenerife con il marito Umberto, l’opinionista di Barbara d’Urso è stata attaccata su Instagram dalla primogenita. Quest’ultima ha spifferato di non vedere la madre da tempo e di non avere con l’ex concorrente del Grande Fratello alcun tipo di rapporto. Parole piuttosto forti che hanno scatenato il putiferio sui social network ma che, secondo qualcuno, farebbero solo parte di una bella messinscena. Stando a quello che si legge sul portale Very Inutil People, la faida tra Guendalina e Gaia sarebbe stata creata ad arte per popolarità e visibilità. Non solo, sarebbero arrivate pure diverse segnalazioni di avvistamenti di mamma e figlia insieme, ritratte come due amiche complici e serene, per niente ai ferri corti.

L’ultimo avvistamento di Guendalina Tavassi con la figlia

“Credo che questa faida potrebbe essere una messinscena perché mi sono arrivate diverse segnalazioni secondo le quali madre e figlia farebbero spesso shopping insieme mano nella mano, tipo sorelle. Dico segnalazioni di questi giorni”, ha dichiarato Very Inutil People. Prima della soffiata dell’influencer, però, Gaia ci ha tenuto a precisare che quanto accaduto è del tutto vero. E che mai inventerebbe una cosa del genere per diventare popolare come la madre.

La figlia di Guendalina Tavassi assicura che è tutto vero

“Purtroppo niente è finto; c’è gente che dice sia fatto per popolarità ma non è vero niente, non si scherza con questi argomenti“, ha chiarito la figlia di Guendalina Tavassi. Quale sarà la verità? Non resta che attendere nuovi sviluppi…