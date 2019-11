Guendalina Tavassi, nuove accuse della figlia: l’ultima decisione fa male

Guendalina Tavassi e la figlia Gaia, la guerra continua: ultime news

Si sta intensificando la guerra tra Guendalina Tavassi e sua figlia Gaia, la 15enne avuta dall’ex compagno Remo quando non aveva neppure la maggiore età. La ragazzina, che da tempo non vive più con la madre, si è scagliata di nuovo contro l’opinionista di Barbara d’Urso. L’adolescente si è sfogata attraverso numerose storie di Instagram, sottolineando che non sta facendo tutto questo per visibilità ma solo per portare a galla un problema che l’affligge da tempo. Ad oggi la Tavassi non ha ancora replicato a Gaia ma ha preso una decisione che non ha fatto piacere alla figlia: l’ha bloccata su Instagram. Social network dove ormai Guendalina lavora quotidianamente come web influencer. Nonostante il blocco, l’ex concorrente di Grande Fratello Vip e Tale e Quale Show ha voluto mandare un messaggio che sembra proprio indirizzato alla sua primogenita.

Il messaggio di Guendalina Tavassi non lascia dubbi

“Preferisco ridere anziché piangermi addosso. Magari il mio sorriso migliora la giornata di qualcuno. Preferisco ridere perché anche quando va tutto male cerco il lato positivo. Rido perché ridere allunga la vita. Rido perché la vita si vive molto meglio sorridendo”, ha scritto Guendalina Tavassi su Instagram mentre è in vacanza a Tenerife con il marito Umberto e alcuni amici. Un post che sembra rivolto proprio alla piccola Gaia, alla quale però non ha voluto rispondere personalmente. Intanto Gaia si è sfogata con i suoi follower, raccontando una realtà ormai complicata e difficile, che dura da anni. “Sei una vergogna ed un brutto esempio di madre”, ha ribadito la ragazzina. “Mi sono stufata, non lo faccio per diventare famosa ma per farvi vedere cosa succede nella vita reale”, ha spiegato.

La figlia di Guendalina Tavassi chiarisce la situazione

“Purtroppo niente è finto; c’è gente che dice sia fatto per popolarità ma non è vero niente, non si scherza con questi argomenti“, ha chiarito la figlia di Guendalina Tavassi. “La gente che mi conosce sa quello che ho passato e che passo tutti i giorni. Amo mio madre, ma quando è troppo è troppo”, ha aggiunto. Poi una frecciatina che sembra rivolta a Guendalina, al marito Umberto e ai loro figli Chloe e Salvatore: “È facile fare la famiglia perfetta su Instagram ma la realtà delle cose è ben diversa”.

L’ultimo incontro tra Guendalina Tavassi e la figlia

“L’ultima cosa che avrei voluto fare è sp…..rla ma sono costretta. Non sono mai riuscita a parlare con lei, le poche volte che andavo da lei mi ignorava, stava al telefono o usciva. Io ho provato molte volte ma senza successo: lei non prova un briciolo di amore nei miei confronti. A lei interessa solo di prendere i like, di avere followers e di mettersi in competizione con le sue amiche per rifarsi ogni giorno qualcosa di nuovo”, ha concluso Gaia.