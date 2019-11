Guendalina Tavassi risponde all’ex compagno Remo, padre della figlia Gaia

Per la prima volta da quando è scoppiato il putiferio, Guendalina Tavassi ha deciso di spiegare per filo e per segno cosa sta succedendo con la figlia Gaia, avuta all’età di 17 anni dall’ex compagno Remo. Proprio la reazione di quest’ultimo – che ha attaccato l’ex gieffina sui social network parlando di una denuncia in corso – ha spinto Guenda a chiarire la faccenda. La vulcanica romana si è sfogata su Instagram, attraverso diverse stories nelle quali ha affrontato apertamente il problema. Tra tante parole Guendalina ci ha tenuto a precisare una cosa: non è intenzionata ad andare in tv, tanto meno dall’amica Barbara d’Urso, per affrontare questa vicenda così privata e delicata.

Le nuove dichiarazioni di Guendalina Tavassi sulla figlia

“Se non commento e non parlo di questa vicenda è solo perché ha dell’assurdo. L’adolescenza è un periodo particolare, soprattutto nella situazione di mia figlia. Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro. Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia”, ha scritto Guendalina Tavassi su Instagram. “Non voglio alimentare questo terribile gossip, io so chi sono e chi mi conosce sa che tipo di ragazza è Gaia, è mia figlia e non potrò mai infamarla”, ha ribadito l’ex concorrente di Tale e Quale Show.

Guendalina Tavassi non ha denunciato la figlia e l’ex

“La vicenda è strumentalizzata. Anche sul tema querele: non ho denunciato Gaia né suo padre. Mi sono rivolta ad un avvocato che è anche un mio amico perché avrei voluto mettere un punto a questa storia visto che Gaia non mi risponde. Ho tentato di trovare un modo per non farle del male visto che è ancora in formazione e non deve essere manipolata come sta accadendo”, ha aggiunto Guendalina Tavassi, che ha così respinto le accuse dell’ex Remo, già noto agli appassionati del Grande Fratello.

Guendalina Tavassi non vuole andare in nessun programma

“Concludo dicendo che non parlerò mai di questa vicenda in programmi tv o altro, non alimenterò questo marciume. Sono una madre che ama la figlia, non il mostro che qualcuno vuole farmi sembrare”, ha sottolineato Guendalina Tavassi, che ha così smentito chi l’ha accusata di aver messo su un teatrino con la figlia per tornare da protagonista nel salotto di Barbara d’Urso, dove è da anni un’opinionista fissa.