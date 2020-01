Guendalina Tavassi, pace fatta con la figlia Gaia: torna l’armonia in famiglia

Guendalina Tavassi e la figlia Gaia hanno fatto pace: il video su Instagram

Anno nuovo, vita nuova. Con l’arrivo del 2020 Guendalina Tavassi ha finalmente risolto i problemi con Gaia, la primogenita avuta dall’ex compagno Remo quando non era neppure maggiorenne. Le due hanno litigato furiosamente poco prima delle festività natalizie e Gaia, che non ha ancora 18 anni, ha attaccato senza mezzi termini la madre sui social network. Ora tutto sembra risolto e a testimoniarlo ci ha pensato un’amica delle due, che ha ritratto mamma e figlia mentre allegre e spensierate uscivano insieme da un edificio. Nel filmato né Guendalina né Gaia hanno proferito parola sulla vicenda nonostante le frecciatine di chi stava riprendendo l’allegro quadretto. A quanto pare, almeno per il momento, le due non vogliono rilasciare ulteriori dichiarazioni sulla vicenda. Quel che conta è una sola cosa: è tornata l’armonia in famiglia!

Perché Guendalina Tavassi e la figlia Gaia avevano litigato

Lo scorso novembre Gaia si è lamentata su Instagram dell’atteggiamento della madre Guendalina Tavassi, a quanto pare poco rispettoso nei suoi confronti. La giovane – che vive con il padre Remo – si è lamentata delle scarse attenzioni della famosa madre. Accuse che Guenda ha sempre respinto in prima persona. “Se non commento e non parlo di questa vicenda è solo perché ha dell’assurdo. L’adolescenza è un periodo particolare, soprattutto nella situazione di mia figlia. Lei è stata manipolata da persone bramose di fama, desiderose di togliere serenità alla mia vita, forse nel tentativo di renderla simile alla loro. Sono della vecchia scuola e ritengo che i panni sporchi, ammesso che vi siano, si lavano in famiglia”, ha scritto Guendalina Tavassi su Instagram.

Guendalina Tavassi irritata dal gossip sulla figlia Gaia

“Non voglio alimentare questo terribile gossip, io so chi sono e chi mi conosce sa che tipo di ragazza è Gaia, è mia figlia e non potrò mai infamarla”, ha aggiunto l’ex concorrente di Tale e Quale Show.