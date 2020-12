Parla Guenda Goria: chi è Barbara d’Urso a riflettori spenti, retroscena

By

L’ex gieffina in un’intervista a Libero ha voluto rivelare i propri pensieri nei confronti dell’amata conduttrice di Canale 5

Barbara d’Urso ha fatto breccia nel cuore di Guenda Goria. Mai come oggi l’ex gieffina è apparsa in tv come sta accadendo negli ultimi mesi. E di questo deve dire grazie proprio a Barbara d’Urso. A quanto pare la riservatezza di Guenda è stata scalfita dalla conduttrice di Pomeriggio 5.

Sempre più spesso, infatti, la Goria frequenta i salotti della d’Urso. Da quando l’ex Vippona è uscita dalla Casa del Grande Fratello Vip, la conduttrice ha sempre mostrato molto affetto per la famiglia di Guenda. Qualche giorno fa era ospite al programma di Barbara in onda il pomeriggio su Canale 5 alle 17.00 circa, mentre domenica scorsa era a Live in cui, oltre a lei, si sono presentati anche Gian Amedeo, Amedeo Goria e il fratello di Maria Teresa Ruta.

Inoltre, Barbara d’Urso ha avuto anche il merito di aver riunito lei e il suo amato Telemaco. I due, infatti, erano entrati in crisi proprio durante l’avventura di Guenda all’interno della Casa. Lei si era sentita trascurata dal fidanzato mentre a lui non erano piaciuti alcuni comportamenti di lei. Nonostante mamma Maria Teresa Ruta inizialmente non vedesse di buon occhio il loro rapporto, alla fine l’amore ha trionfato.

In una puntata di Live-Non è la d’Urso Barbara aveva fatto incontrare la musicista e l’imprenditore nel suo “ascensore” scenico e aveva cercato di capire se il loro rapporto fosse arrivato a un binario morto oppure no. Tutto si era poi concluso per il meglio. Telemaco aveva confessato di provare ancora un sentimento forte verso Guenda e pare che passo passo i due si stiano dando una nuova possibilità.

Per lo meno questo è quello che ha fatto intendere Guenda Goria anche in seguito ad un’intervista rilasciata al quotidiano Libero. In questo frangente l’ex gieffina del Grande Fratello Vip ha speso parole di ammirazione nei confronti della conduttrice di Canale 5. “La sto conoscendo e la trovo una grandissima professionista”, ha dichiarato la Goria.

Guenda non ha mai nascosto di essere una persona piuttosto timida. La d’Urso invece sarebbe riuscita a farle tirare fuori il suo carattere e le avrebbe regalato infinito affetto e attenzioni. Inoltre ha ammesso che è proprio grazie a Barbara se lei e Telemaco ora sono insieme.

“Voglio parlarti benissimo di lei, perché ho sempre avuto problemi nell’esprimermi, ma lei ha un’attenzione nei confronti di me e della mia famiglia meravigliosa. È stata anche colei grazie alla quale ho rincontrato Telemaco, è stata lei che ha letto affetto nei miei occhi. Devo dire grazie anche a lei se ora sono qui con Telemaco.”

Proprio su di lui, sempre ai microfoni di Libero ha fatto chiarezza:

“Con Telemaco la situazione è molto particolare ma sicuramente è diversa da quando siamo usciti dalla casa. C’è un legame molto forte ma vedremo.”

Infine su chi pensa che vincerà il Grande Fratello Vip ha fatto un nome: