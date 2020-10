Ruta non molla su Telemaco, Guenda: “Mi ha ferita”, poi il chiarimento

Maria Teresa Ruta e Guenda Goria sembrano pensarla in modo totalmente diverso sulla questione Telemaco. La figlia è molto presa dall’uomo, ma la mamma non approva e non ha fatto nulla per nasconderlo. Maria Teresa ha appreso di questa frequentazione solo nella puntata di venerdì scorsa. Non immaginava minimamente che fosse nato un sentimento tra la figlia e l’uomo, che pare abbia visto crescere Guenda. La differenza d’età la spaventa, ma non solo: Telemaco infatti ha già due figli con due donne diverse. In confessionale Maria Teresa ha spiegato che in realtà le ex mogli di Telemaco sarebbero due: ha un figlio di 18 anni con una donna e poi un secondo figlio di tre anni con un’altra donna. Insomma, la Ruta sembra essere molto preoccupata visto il quadro della situazione. Preferirebbe per la sua Guenda una relazione più spensierata e con un suo coetaneo.

Maria Teresa e Guenda, il confronto su Telemaco al Grande Fratello Vip

In confessionale, però, Guenda ha spiegato che se a lei piace l’azzurro sua mamma non può consigliarle il nero. Non ha intenzione quindi di seguire i consigli di Maria Teresa. Da quest’ultima poi è rimasta anche un po’ delusa venerdì sera. Quando la Ruta ha manifestato il suo dissenso, infatti, Guenda non l’ha presa bene: “Mi ha colpito la disinvoltura con cui ha detto no. Mi ha anche un po’ ferita”. Tra mamma e figlia c’è stato un lungo silenzio dopo la puntata di venerdì sera, che si è rotto solo ieri sera. Maria Teresa e Guenda hanno avuto una lunga chiacchierata in salotto, da sole, in cui si sono confrontati su Telemaco, che intanto ha detto la sua in questi giorni. Maria Teresa ha chiesto scusa a sua figlia per aver giudicato in modo frettoloso la sua frequentazione con l’uomo, anche perché Guenda ha messo in chiaro di essersi innamorata di Telemaco pure se sua madre preferirebbe per lei un uomo diverso. Insomma ormai è in ballo e ha intenzione di ballare.

Gf Vip, Guenda su Telemaco confessa: “Voglio vivere questa esperienza”

La Ruta ha spiegato alla figlia che per lei preferirebbe un uomo con cui fare tutto per la prima volta, inoltre hanno sempre avuto un po’ di difficoltà a parlarsi su certi argomenti e per questo oggi lei non sa come approcciarsi agli stessi. Il discorso poi si è spostato sulla questione moglie di Telemaco, su cui Guenda si è detta spiazzata. Non si aspettava di essere attaccata perché prima di entrare nella Casa la situazione era tranquilla. Guenda poi ha detto: “Non voglio più precludermi nulla, voglio vivere questa esperienza libera ma ovviamente vorrei un segno da parte di un uomo a cui tengo davvero”. Maria Teresa ha risposto così: “Spero solamente che tu non confonda il conforto di una persona più matura con un sentimento, ma non ho nulla contro di lui e non voglio giudicare”. Il chiarimento è terminato con un lungo abbraccio.