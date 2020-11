Guenda Goria e Telemaco si rivedono a Live: come è finito il confronto

Le telecamere di Live-Non è la d’Urso nella serata di ieri hanno tenuto puntati i riflettori sulla storia d’amore tra Guenda Goria, ex concorrente del Grande Fratello Vip e l’imprenditore Telemaco dell’Aquila. I due sono riusciti finalmente ad avere un confronto faccia a faccia sotto gli occhi vigili di una Barbara d’Urso che ha cercato in tutti i modi di capirci di più.

Il loro rapporto non è per niente finito bene a causa dei comportamenti poco limpidi della Goria nei confronti di Massimiliano Morra, altro concorrente del Gf Vip. Al contempo, la figlia di Maria Teresa Ruta aveva trovato sconveniente l’improvvisa mancanza di attenzione da parte del fidanzato, sofferta all’interno della Casa. I due si sono dunque allontanati dopo mesi di frequentazione intesa.

Ora però dell’Aquila sembra aver messo da parte la rabbia nei confronti della sua ex. Ha preso un aereo e da Sharm el-Sheikh è volato in studio da Barbara per avere un confronto con la Goria. Nella puntata di ieri ha ammesso, non senza riserve, di essere tutt’altro che indifferente di fronte al sorriso della bella Guenda: “Lei usa il suo sorriso, che è un’arma di distrazione di massa, e in un attimo ho dimenticato il dolore”.

Parole tenere, ma ottenute grazie all’intervento di una Barbara d’Urso che, con un certo impeto, ha voluto mettere alle strette l’imprenditore. La domanda della padrona di casa è stata chiara: “Sei innamorato oppure no di Guenda?”, e lo stesso quesito è stato sollevato dall’ex fidanzata. Telemaco ha dimostrato non poche difficoltà nell’ammettere i suoi reali sentimenti ma alla fine ha dichiarato:

“Il cuore batte. Io sono innamorato di Guenda e vorrei chiarire un po’ di cose”, ha ammesso Telemaco, aggiungendo però: “L’amore è diminuito. Però il punto di partenza c’è. Ho avuto un tuffo al cuore quando è entrata in ascensore”.

L‘ascensore a cui Telemaco ha fatto cenno è il luogo in cui è avvenuto il confronto all”interno della trasmissione. Fin da subito, la Goria ha accolto l’ex fidanzato confidandogli di aver rivisto i video della loro storia e di aver aver provato una profonda mancanza per lui. Inoltre, ha ribadito che avrebbe voluto un segnale da parte sua e della sua vicinanza. Di sicuro, non dopo un mese.

“Ho rivisto i video della nostra storia e ho sofferto riguardandoli. Ho parlato di te, di quanto mi manchi. Ho vissuto la mia sofferenza nel non vederti, nel non avere un segnale da parte mia, un messaggio di affetto e presenza, mai. Voglio chiederti perché sei qui dopo un mese… Avrei avuto bisogno di questo, visto che ho parlato di te in termini molto affettuosi”.

Telemaco, di contro, non si è fatto problemi a ribadire all’ex concorrente del Grande Fratello Vip di aver sofferto esattamente quanto lei fuori dalla Casa. “Sono un po’ stanco del mantra che l’esperienza del Grande Fratello è dura solo dentro: è dura anche fuori”, ha dichiarato.

Però, ha anche ammesso di aver fatto un mea culpa sul proprio comportamento e di essere stato molto colpito invece da quello della fidanzata di Francesco Oppini. Quest’ultima, infatti, ha il merito di essere riuscita a riportare sulla retta via il partner senza rovinare la loro storia d’amore.

“Hai parlato di me in termini molto affettuosi e ti ringrazio, hai fatto cose un po’ meno affettuose per cui non ti ringrazio. Altro che aereo, avrei voluto mandarti un ninja nella Casa. Però ti voglio chiedere scusa. Mi ha colpito la lettera che ha mandato Cristina, la ragazza di Francesco (Oppini n.d.r). Anche lui si era un po’ perso […]. Però avrei potuto agire come lei. In maniera dura, orgogliosa, dignitosa. Per riportarti sulla retta via. Hai fatto un po’ la monella”.

A prescindere da quanto accaduto, sembra che i due siano comunque vicini ad una riappacificazione. Il legame tra Guenda Goria e Telemaco dell’Aquila, non inizialmente ben visto da Maria Teresa Ruta, sembra stia trovando la via per ricomporsi. Per il resto solo il tempo ci darà fatti e risposte.