Telemaco lascia Guenda Goria? “Infastidito da Maria Teresa Ruta e Morra”

By

Secondo gli ultimi pettegolezzi l’uomo non avrebbe gradito quanto accaduto nell’ultimo periodo nella Casa del Grande Fratello Vip.

Si complica sempre più la vita sentimentale di Guenda Goria, attualmente rinchiusa al Grande Fratello Vip. Da giorni si parla della relazione tra l’attrice e Telemaco, un uomo più grande conosciuto tramite amici in comune. Stando a quanto riporta Giornalettismo, l’imprenditore non avrebbe gradito le ultime vicende nella Casa più spiata d’Italia.

Secondo gli spifferi riportati dal portale, Telemaco non avrebbe apprezzato le parole di Maria Teresa Ruta sul suo conto. La conduttrice tv ha sconsigliato alla figlia, in diretta nazionale, di frequentare l’uomo che è molto più grande di lei e ha alle spalle una situazione famigliare tutt’altro che facile (una separazione in corso e un figlio).

Non solo: pare che Telemaco non abbia digerito le effusioni tra Guenda e l’attore Massimiliano Morra. Qualche settimana fa si è parlato di un presunto flirt tra i due ma il campano ha prontamente bloccato la Goria, che ha mostrato un certo interesse, perché impegnato fuori dal GF Vip con la ballerina Dalila.

Non è finita qui: Giornalettismo fa sapere che Telemaco si sarebbe più volte rifiutato di inviare un messaggio a Guenda Goria al Grande Fratello Vip, dove è una delle concorrenti più amate dal pubblico (meno dagli altri gieffini). “Una presa di distanza al momento netta, che sa di rottura totale”, si legge sul magazine online.

Le rivelazioni di Giornalettismo si aggiungono a quelle venute a galla qualche giorno fa a Pomeriggio 5. Nel salotto di Barbara d’Urso il giornalista e direttore di Novella 2000 Roberto Alessi ha parlato dei presunti ripensamenti di Telemaco.

Ripensamenti inerenti il suo legame con Guenda Goria, che oggi non appare più solido come qualche tempo fa. Eva Henger, ospite del programma di Canale 5, ha invece spifferato di un riavvicinamento a Sharm el Sheik tra Telemaco e l’ex moglie Olga. I due hanno un figlio di tre anni e la separazione è avvenuta prima dell’incontro tra Telemaco e Guenda Goria.

Per ora la 31enne è all’oscuro di tutto: non è stata ancora informata degli ultimi sviluppi inerenti la sua tanto chiacchierata vita sentimentale.