A Pomeriggio 5 anche oggi si è parlato a lungo di Guenda Goria. La figlia di Maria Teresa Ruta è tra i concorrenti più chiacchierati nei salotti televisivi in questo momento, mentre lei è al Gf Vip 5 ed è praticamente all’oscuro di tutto. Signorini non ha potuto fare a meno di metterla al corrente delle parole di Olga, la moglie di Telemaco, e solo dopo questo avvenimento Guenda ha iniziato a parlare di Telemaco nella Casa. Nella puntata di Pomeriggio 5 di oggi però Roberto Alessi ha svelato qualcosa che Guenda dovrebbe sapere.

Il direttore di Novella 2000, che ha intervistato Telemaco, ha infatti sganciato la bomba: “Ha qualche ripensamento”, ha detto a proposito dell’uomo misterioso che frequenta la figlia della Ruta. Barbara ha fatto delle domande per capire meglio cosa sta succedendo. E così Alessi ha spiegato di aver sentito l’uomo poco prima di entrare in trasmissione e ha spiegato meglio la posizione dello stesso nei confronti di Guenda. Queste sono state le sue parole:

“Innamorato di Guenda? Lui si è messo in una sorta di standby. C’è un grande rispetto per le relazioni, soprattutto se c’è di mezzo un figlio di tre anni con Olga. Lei si è resa conto che vorrebbe ripensare al rapporto con Telemaco. Calcolato che c’è un bambino di mezzo…”

A quanto pare Olga avrebbe capito di essere ancora innamorata di Telemaco grazie a questa vicenda. Lui sarebbe rimasto piacevolmente colpito dalla cosa, anche perché pare sia stata Olga a lasciare Telemaco. Insomma, i due ci starebbero riprovando e sarebbero insieme a Sharm in questo momento. Lo ha raccontato Eva Henger, che aveva difeso Guenda giorni fa. Eva ha delle amiche a Sharm e frequenta spesso il posto, così una di queste amiche le ha riferito che Telemaco e Olga sono insieme a Sharm ora.

Secondo la Henger, se Telemaco e Olga dovessero ricostruire il loro rapporto per il bene del bambino nessuno avrebbe nulla da dire. In tal caso Guenda se ne farebbe una ragione, è bella e giovane e incontrerebbe di sicuro un altro uomo sul suo cammino. Anche Amedeo Goria non avrebbe problemi in merito:

“Se Guenda diventa uno strumento per una riappacificazione per il bene di tutti ben venga. Per quanto riguarda me spero che Guenda non debba soffrire e che sia felice”

Prima di passare a un altro argomento, Roberto Alessi ha chiesto di dare un messaggio da parte di Telemaco molto importante. L’uomo ha voluto far sapere che Guenda non è una rovina famiglie, che la separazione con Olga non era dovuta a lei né la loro crisi è partita da Guenda. In ogni caso, Telemaco e Olga non sarebbero tornati insieme al momento, ha rivelato il giornalista. Ma ha confermato che l’uomo sarebbe rimasto impressionato dal fatto che Olga potrebbe essere ancora innamorata di lui.