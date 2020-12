Cosa è successo tra Guenda Goria e Telemaco dopo Live? I due si sono incontrati nella famosa ascensore e si sono rivisti dopo mesi di lontananza. L’incontro è andato molto bene, anche se hanno dovuto mantenere le distanze in ascensore. Telemaco non ha nascosto le emozioni di rivedere Guenda, ha anche confermato di essere innamorato di lei. Tuttavia c’erano delle cose che non gli sono piaciute e di cui avrebbero dovuto discutere in privato. A entrambi però il cuore ha fatto un salto in gola rivedendosi, per cui le basi di partenza sembravano quelle giuste.

Ebbene, oggi a Pomeriggio 5 Barbara d’Urso ha ospitato Guenda per chiederle cosa è successo dopo l’incontro a Live. L’ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 quindi ha raccontato che lei e Telemaco si sono visti dopo Live e si sono abbracciati molto. Hanno passato del tempo insieme e hanno parlato, ma non solo. Si sono visti dopo l’ascensore e pare che la scintilla si sia riaccesa. Quella voglia di abbracciarsi di cui avevano parlato a Live quindi è stata colmata. Queste le sue parole:

“Ci siamo abbracciati molto. Adesso non posso dire che siamo tornati insieme perché deve avere un’importanza diversa rispetto a prima”.

Barbara ha fatto una domanda diretta ed è riuscita a scoprire che Guenda e Telemaco si sono baciati dopo Live. La risposta della giovane Goria infatti è stata affermativa! Quindi ci sono stati baci e abbracci, ma sente di non essere ancora pronta a dire che sono fidanzati. Non sono amici speciali, ha specificato, perché è innegabile che ci sia un rapporto tra loro. Tuttavia ha bisogno di dimostrazioni da parte di Telemaco prima di parlare ufficialmente di coppia. Il motivo? “Si è rotta un po’ di fiducia”, ha spiegato.

Passerà quindi un po’ di tempo prima che Guenda possa ufficializzare il fidanzamento con Telemaco. Lei infatti si è sentita abbandonata durante le settimane nella Casa, quando aspettava un cenno o un gesto da parte di Telemaco. Lui invece non si è fatto vivo perché non aveva gradito alcuni atteggiamenti di Guenda. Insomma, una serie di fraintendimenti che però sono riusciti a chiarire, a quanto pare. Scopriremo nelle prossime puntate dei programmi di Barbara d’Urso come andrà a finire!