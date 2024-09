Gregoraci: “Ecco i motivi del ricovero”, le parole su Briatore

Elisabetta Gregoraci nei giorni scorsi ha fatto preoccupare parecchio i suoi fan. La conduttrice calabrese che finita in ospedale e aveva dato la notizia al suo pubblico, usando i social network. In particolare, aveva svelato di avere dei problemi di salute che l’avevano costretta a ricoverarsi nella struttura ospedaliera. Allo stesso tempo, però, la Gregoraci non aveva rivelato ulteriori dettagli riguardanti le sue condizioni. Attraverso un’intervista rilasciata al settimanale Gente, l’ex concorrente del GF Vip ha deciso di parlare di quanto le è accaduto, svelando finalmente i motivi del ricovero in ospedale.

Innanzitutto, la Gregoraci, dopo aver annunciato ai fan di essere stata ricoverata, oggi ha dichiarato che sta meglio, parlando con la rivista. La conduttrice ha fatto sapere di aver avuto per diversi giorni la febbre molto alta. Non solo, avvertiva una certa stanchezza e si sentiva senza forze. Inizialmente, l’ex gieffina ha pensato si trattasse di una semplice influenza. Nei giorni in cui ha accusato questi problemi di salute, Elisabetta si trovava a Roma e sua sorella Marzia le ha consigliato di fare gli esami del sangue. Fortunatamente ha ascoltato il consiglio. Tramite le analisi ha scoperto di avere un’infezione alle vie urinarie, come lei stessa ha raccontato al settimanale.

Dunque, è per questo che la Gregoraci è stata ricoverata in ospedale. Qui e anche fuori, ha dovuto affrontare le cure e un viaggio a Milano. Non solo, la conduttrice calabrese è stata anche ricoverata per la seconda volta, con un’altra terapia antibiotica. Oggi può dire che “piano piano” si sta riprendendo. Il suo corpo le stava chiedendo di fermarsi e, infatti, aveva le difese immunitarie basse. Lei stessa ha constatato che in questo periodo si è “strapazzata un po’ troppo” tra lavori e aerei.

La Gregoraci, che dopo anni questa estate non ha condotto Battiti Live, conduce una “vita frenetica”. Solitamente viaggiare “a mille” non rappresenta per lei un peso. Ma questa volta il suo corpo le ha dato proprio un bel segnale e le ha chiesto di fermarsi un attimo. Così, Elisabetta ha deciso di prendersi cura di se stessa e di recuperare le sue forze. Oggi si sente pronta a determinata per ripartire con il suo nuovo programma.

Elisabetta Gregoraci in ospedale: Briatore al suo fianco

Al suo fianco Elisabetta ha avuto sempre i suoi familiari. Tra questi anche l’ex compagno e padre di suo figlio, Flavio Briatore. Quest’ultimo, secondo quanto la stessa Gregoraci ha rivelato, “è stato sempre presente”. L’imprenditore è dovuto partire per lavoro, ma si teneva in contatto con lei, anche in aereo, per sapere come stesse. “Mio figlio Nathan è stato fantastico”, ha confessato l’ex gieffina. Ogni giorno il 14enne le faceva delle videochiamate e la invogliava a riprendersi presto.

Durante il ricovero in ospedale di Elisabetta, Briatore si è esposto sul settimanale Oggi, dichiarando: “Sono vicino a Elisabetta, per lei ci sono e ci sarò sempre”.