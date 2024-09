Gregoraci, aggiornamenti sul ricovero: video per i fan dall’ospedale

E’ ancora in ospedale Elisabetta Gregoraci. Dopo la storia di ieri – con cui ha fatto sapere ai suoi fan di essere stata ricoverata – oggi la showgirl ha reso noto un nuovo aggiornamento. Attraverso un video-selfie si è mostrata sul letto della stanza dove si sta sottoponendo alle cure. Nonostante non si trovi ancora in una condizione ottimale, ha voluto dedicare qualche secondo ai propri seguaci, tranquillizzandoli ancora una volta.

Quando, nel corso della giornata di ieri, Elisabetta Gregoraci aveva condiviso una foto in cui veniva mostrato il suo braccio con una flebo, il suo pubblico si era prontamente allarmato. Nella descrizione infatti, l’ex gieffina spiegava di essersi dovuta “arrendere” al suo corpo, che l’ha costretta ad un riposo forzato e l’ha fatta finire su un letto di ospedale per ben due volte nelle ultime settimane.

Nonostante la decisione di aggiornare i suoi fan però, la Gregoraci non ha specificato quale sia stata la causa dei suoi ricoveri, lasciando nell’incognito coloro che la seguono. Questo però – ovviamente – non ha fermato il pubblico dal mostrare solidarietà nei suoi confronti.

Fin da subito infatti, numerosi suoi seguaci hanno mandato non pochi messaggi di affetto alla showgirl, augurandole una pronta guarigione. Proprio per questo oggi, Elisabetta ha deciso di tornare ancora una volta sull’argomento, rivolgendosi direttamente ai suoi fan.

Il videomessaggio dall’ospedale

Poco fa ha condiviso un video nelle sue storie Instagram, dove la vediamo sul letto dell’ospedale. Non ha paura di mostrarsi Elisabetta, anche se, chiaramente, non è in una forma ottimale.

Nel corso della clip, la showgirl ci ha tenuto a ringraziare tutti coloro che le hanno mostrato vicinanza a seguito della notizia di ieri. Successivamente, Elisabetta ha chiarito le proprie condizioni di salute, dando qualche aggiornamento.

La Gregoraci ha spiegato che, anche se lentamente, le cose stanno decisamente migliorando. Questo, chiaramente, la rende felice.

Si percepisce dunque un velato ottimismo. Speriamo allora che, presto, la showgirl possa tornare a casa, circondata dai suoi affetti e pronta a lanciarsi nella sua nuova avventura in Rai.

Il messaggio nel video di Elisabetta: