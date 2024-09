Elisabetta Gregoraci ricoverata: cos’è successo e come sta

Attimi di paura per Elisabetta Gregoraci. Poco fa, la showgirl ha condiviso su Instagram una foto del suo braccio con una flebo, scattata direttamente da un lettino d’ospedale, suscitando preoccupazione tra i suoi seguaci. Come spiegato in una sua storia su Instagram, Elisabetta è stata ricoverata per la prima volta la settimana scorsa. Dopo essere stata dimessa, però, adesso è tornata in ospedale per un secondo ricovero. L’ex moglie di Flavio Briatore ha scelto di non fornire dettagli sul suo stato di salute, mantenendo riservata la ragione dietro il ricovero. Tuttavia, ha spiegato di stare bene, ma di aver bisogno di prendersi del tempo per sé stessa. Ecco le sue parole:

E poi arriva un momento in cui il tuo corpo ti chiede di fermarti… ora tocca a me… settimana scorsa sono stata ricoverata in ospedale, poi uscita sono nuovamente qui… nulla di grave non preoccupatevi, ma devo un attimino pensare a me. Voi mandatemi tanta energia positiva e pensatemi. Vvb.

Sembra quindi che il corpo di Elisabetta Gregoraci abbia subito un eccessivo stress nell’ultimo periodo, il che ha reso necessario uno stop forzato. I fan e seguaci dell’ex vippona le hanno subito augurato una pronta guarigione, mostrando sollievo grazie al fatto che ora Elisabetta abbia dichiarato di stare meglio. Non è chiaro chi fosse al fianco della Gregoraci in ospedale, dato che né il suo ex marito Flavio Briatore né il suo attuale compagno Giulio Fratini hanno lasciato commenti a riguardo.

Tra l’altro, qualche giorno fa, la showgirl ha dovuto salutare suo figlio, Nathan Falco Briatore, il quale è volato in Svizzera per studiare in un prezioso collegio internazionale. Il Collège du Léman si trova a Versoix, cittadina a pochi minuti da Ginevra e affacciata sul Lago omonimo, e il 14enne lo frequenterà fino alla maggiore età. Si tratta di una separazione importante per Elisabetta, che fino ad ora ha sempre vissuto insieme al suo ‘bambino’.

Elisabetta Gregoraci torna in Rai: quale programma condurrà

Tra poco, poi, Elisabetta Gregoraci dovrebbe tornare sul piccolo schermo, debuttando su Rai 2 con uno show in seconda serata chiamato “Questione di stile“. Si tratta di un programma che parlerà dell’evoluzione dei costumi nella società, la cui prima puntata è prevista per giovedì 26 settembre. Non resta che attendere per scoprire se la Gregoraci riuscirà a rimettersi in sesto per allora. Nel frattempo, noi di GossipeTv le auguriamo una pronta guarigione!