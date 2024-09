Gregoraci, da Battiti Live via lei o cacciata? “Parlo io”, amara verità

Come ha conquistato Flavio Briatore, il legame con lui oggi e l’amara verità sulla sua assenza a Battiti Live 2024, programma finito nelle mani della collega Ilary Blasi: questi gli argomenti di cui ha discusso Elisabetta Gregoraci nel faccia a faccia con la giornalista Monica Setta, durante l’ospitata a Storie di Donne al Bivio (la puntata con la chiacchierata integrale andrà in onda in prima serata lunedì 9 settembre su Rai 2).

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci: “Mai lo avrei lasciato”

Pronti via, la showgirl calabrese, a proposito della trasmissione che Mediaset ha deciso di levarle per dare spazio all’ex moglie di Totti, ha dichiarato: “Amo seguire progetti lunghi e, fosse stato per me, non avrei lasciato Battiti live dopo sette anni”. Mai prima d’ora la Gregoraci aveva commentato l’estromissione dal programma. Perché di estromissione si è trattato. Una vera e propria beffa per lei, considerando che, proprio nel momento in cui lo show è stato promosso su Canale 5 da Italia 1, le è stato dato il benservito. Confermate quindi le indiscrezioni che la volevano parecchio dispiaciuta per come sono andate le cose.

Briatore conquistato in discoteca con una camomilla

Spazio poi alle vicende sentimentali, in particolare al suo matrimonio terminato nel 2017: “Io e Briatore? Il matrimonio è finito ma noi ci vediamo spessissimo e siamo uniti come genitori per il bene del nostro Nathan“. Una storia ormai risaputa e comprovata visto che da quando c’è stata la separazione i due ex coniugi si sono mostrati in tantissime occasioni fianco a fianco pubblicamente.

Di recente hanno accompagnato il figlio al college. Mamma Elisabetta ha messo in atto una strategia per mitigare l’eventuale nostalgia di casa che potrebbe provare il ragazzo: “Gli ho preparato un sacco di lettere e gli ho detto: ‘amore mio, se ti manca mamma leggile, sarà come se fossi con te’. Ma se io piango, Nathan invece è felicissimo. Ha già mille amici e forse tornerà fidanzato”.

Quando Monica Setta le ha domandato se ricordasse il primo incontro avuto con il manager piemontese, la showgirl ha snocciolato un aneddoto curioso, narrando di aver fatto colpo grazie a una tisana consumata in un locale: .”Fu colpito da me perché in discoteca ordinai una camomilla. Il giorno dopo cominciò a scrivermi biglietti bellissimi in cui mi diceva che ero speciale. Mi ha conquistato con la poesia”.

Il dolore per la perdita di mamma Melina

Nel corso delle confessioni rilasciate a Storie di Donne al Bivio, la Gregoraci ha anche parlato della madre, deceduta nel 2011 dopo una lunga lotta contro un tumore al seno. La conduttrice ha ricordato di aver accompagnato l’amata mamma in decine di centri specializzati e che alla donna era stato dato solamente un mese di vita. Invece “è riuscita a vivere dieci anni”. “Il mio primo tatuaggio è dedicato a lei. Da quando è scomparsa mi manca ogni giorno come l’aria”, ha concluso con tono addolorato la showgirl.