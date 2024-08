Battiti Live, successo di Ilary Blasi: parla Gregoraci, replica evitabile

Battiti Live ha chiuso i battenti pochi giorni fa. La prima edizione trasmessa su Canale Cinque ha raccolto eccellenti dati di ascolto. La scelta di Mediaset di spostare l’evento da Italia Uno alla rete ammiraglia si è rivelata un’ottima intuizione. Anche il piazzare alla conduzione il tandem formato da Ilary Balsi e Alvin al posto di quello di Elisabetta Gregoraci e Alan Palmieri è stata una mossa azzeccata. Questo almeno è ciò che dicono i numeri. La showgirl calabrese, raggiunta da Novella 2000, ha risposto alla domanda relativa a cosa ne pensasse dell’edizione appena conclusa del programma. La sua replica è stata glaciale.

“Quel programma, quello studio, con tutti gli operatori hanno rappresentato per me una grande famiglia; quest’anno la conduzione è passata alla Blasi, ma non oso pronunciarmi a riguardo”. Così la Gregoraci che già in passato era stata freddissima sulla questione. Quando si è saputo che Mediaset aveva affidato Battiti Live all’ex moglie di Francesco Totti, Elisabetta aveva dichiarato a TvTalk che lei non ne sapeva nulla e che non era il caso che commentasse. Ora usa la medesima tattica: nessuna esternazione. Un’occasione persa, viene da dire: visto che la Blasi se l’è cavata molto bene ed ha raccolto buonissimi dati, poteva anche farle dei complimenti. Lodare una collega non è reato, anzi sarebbe stato un bel gesto.

Per la Gregoraci, l’estromissione da Battiti Live non è stata semplice da digerire. Comprensibile che possa avere un po’ il dente avvelenato. Dopo aver condotto la trasmissione per molti anni, quando lo show è stato promosso su Canale Cinque, se lo è visto togliere dalle mani. Evidentemente Mediaset ha reputato per la rete ammiraglia più adatta Ilary, volto che il pubblico di Canale Cinque conosce molto bene a differenza dell’ex moglie di Flavio Briatore.

Un adagio sostiene che chiusa una porta, si apre un portone. Proverbio azzeccato per la Gregoraci che dopo essere stata messa alla porta da Battiti Live ha subito trovato un’altra occasione. Nella prossima stagione tv guiderà un programma in seconda serata su Rai Due, Questione di stile. Lo show, che sarà trasmesso il giovedì, inizierà ad andare in onda dal 26 settembre e chiuderà i battenti il 31 ottobre. Il format ha l’obbiettivo di esplorare il mondo della moda. In particolare verrà posto il focus sui social media e sul ruolo che questi hanno nell’innovazione e nei rapporti interpersonali nell’universo modaiolo.