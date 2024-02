“Ilary Blasi a Battiti Live”, Gregoraci glaciale: reazione lapidaria in tv

Giallo a Mediaset. Di recente Pier Silvio Berlusconi, nell’annunciare che Ilary Blasi non sarebbe tornata alla conduzione de L’Isola dei Famosi, ha spiegato che per l’ex moglie di Francesco Totti si apriranno le porte di Battiti Live, evento musicale estivo da anni trasmesso dal Biscione su Italia Uno. Il numero uno di Cologno Monzese ha inoltre aggiunto che il programma dalla seconda rete dovrebbe passare su Canale Cinque.

“Quest’estate, se il progetto gira bene, Battiti Live passerà su Canale 5 e sarà condotto da Ilary Blasi”. Queste le dichiarazioni rilasciate lo scorso 31 gennaio da Pier Silvio Berlusconi. L’annuncio pareva aver messo fuori dai giochi Elisabetta Gregoraci, che ha timonato lo show musicale negli anni scorsi. “Pareva”, appunto, perché la conduttrice calabrese, ospite a TvTalk nella puntata in onda il 17 febbraio, a domanda diretta, ha risposto in modo alquanto sorprendente, lasciando intendere che per il momento la staffetta con la collega romana non sarebbe ancora certa. Per lo meno a lei nessuno lo ha comunicato.

Battiti Live, Elisabetta Gregoraci e la risposta ‘ghiacciata’ sul passaggio di testimone a Ilary Blasi

“Che consiglio darebbe a Ilary Blasi per Battiti Live?”. Questa la domanda posta alla Gregoraci durante la sua ospitata a TvTalk, dove, tra l’altro, per un’altra vicenda, ha perso le staffe. La presentatrice ha replicato in modo tanto inaspettato quanto lapidario: “In realtà non ho ancora alcun tipo di conferma ufficiale a riguardo e quindi non posso aggiungere altro”. Ma come? Pier Silvio, poco più di una quindicina di giorni fa, ha detto pubblicamente che ha intenzione di affidare il programma a Ilary Blasi e all’ex moglie di Briatore nessuno a detto nulla privatamente? A quanto pare è proprio così.

Non c’è motivo di dubitare che la conduttrice calabrese abbia detto la verità, il che spinge a fare un ragionamento: al momento il posto di Battiti Live è ancora vacante o per lo meno non blindato. La risposta della Gregoraci ha fatto calare una coltre di ghiaccio sulla vicenda che ora assume i contorni di una sorta di giallo televisivo. Non è nemmeno da escludere che Berlusconi e i vertici del Biscione abbiano già deciso (anzi questa sembra l’ipotesi più plausibile), senza premurarsi di informare la showgirl che ora è impegnata in Rai con il programma Mad in Italy.