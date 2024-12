Grande Fratello18° puntata: nominati, eliminato, Zeudi da applausi

Alfonso Signorini ha dato inizio alla 18esima puntata del Grande Fratello salutando i cinque concorrenti al televoto, tramite il quale è avvenuta una nuova eliminazione definitiva. Dopo di che, il conduttore è entrato nel vivo dei giochi con Luca Calvani, Helena Prestes e Jessica Morlacchi. I tre concorrenti sono stati protagonisti degli ultimi scontri nella Casa. La cantante romana si è scagliata più volte contro Luca, dopo averlo visto avvicinarsi nuovamente a Helena, continuando a sostenerla. Jessica ha usato toni e parole forti contro quello che finora è sempre stato uno dei suoi fidati amici. Calvani stasera ha ribadito di voler parlare con chi vuole nella Casa. Invece, la Morlacchi l’ha accusato di essere un bravo giocatore.

È intervenuta Helena Prestes, la quale si è detta convinta del fatto che Jessica faccia gruppo e non accetti le idee diverse dalle sue, come quelle di Luca. In puntata, come già ha fatto nelle settimane precedenti, Jessica ha mantenuto un tono pacato ma pungente e il suo atteggiamento da sostenuta ha lasciato perplesso persino Calvani. Signorini ha messo in difficoltà entrambi mostrando di nuovo la Morlacchi che ipotizza un avvicinamento particolare tra lei e l’attore.

Luca ha accusato Jessica di aver trasformato tutto in una soap opera. “Non so perché stai facendo tutto questo”, ha chiesto Calvani, stranito dal fatto che la cantante romano parli di loro puntando a degli avvicinamenti fisici. Jessica ha faticato a dare spiegazioni, tanto che se n’è rimasta in silenzio sorridendo. Luca non riusciva proprio a capire gli occhi lucidi e il silenzio della Morlacchi, convinto che non ci sia mai stato nulla tra loro oltre il rapporto di amicizia. “Queste parole qui fanno alludere a cose che non sono e non è giusto”, tuona sconcertato Calvani.

Jessica, però, ha continuato per la sua strada facendo allusioni poco chiare. La cantante romana ha assicurato di preferire il silenzio, certa di aver sgamato l’amico. A questo punto, Signorini ha mandato in onda una clip che ritrae Calvani e Jessica sotto le coperte insieme dopo essersi scontrati.

GF: Shaila-Lorenzo, arriva Stefania Orlando, Zeudi annienta gli uomini

La puntata del GF di stasera è andata avanti con Shaila e Lorenzo. Tornando indietro, nella scorsa puntata, Signorini ha svelato nel dettaglio le parole della mamma della ballerina su Spolverato. Tali rivelazioni sono state fatte cercando di non farsi sentire, ma tra telecamere e microfoni è quasi impossibile nascondere qualcosa. Sulla questione, oltre a essere intervenuto lo stesso Lorenzo, anche suo padre ha detto la sua in diretta.

Spazio subito dopo all’ingresso di Stefania Orlando, che si è lasciata andare a un saluto per Tommaso Zorzi e a un primo confronto a distanza con Beatrice Luzzi. Signorini è passato poi a un argomento importante, quello riguardante Zeudi Di Palma ed Emanuele Fiori. “Assolutamente no, non mi sono sentita molestata. Non mi sono sentita violentata, ma violata”, così ha iniziato a spiegare la sua posizione la gieffina, dopo quanto accaduto in questi giorni.

A testa alta, Zeudi ha però accusato, sostenuta da Alfonso, di aver mancato di sensibilità. “Di prima mattina ti metti nel letto tra due donne, non è normale”, ha continuato la gieffina. Emanuele si è difeso dicendo che spesso hanno giocato insieme con la concorrente. Cesara Buonamici ha tuonato contro il gieffino, accusandolo anche di maleducazione. Intanto, Zeudi ha ammesso di non aver ricevuto comprensione da parte degli uomini della Casa.

“Trovo che negli ultimi anni ci sia troppo disinvoltura nell’approccio fisico. Bisogna essere rispettosi”, ha commentato Beatrice Luzzi, sostenendo anche lei la Di Palma. L’opinionista ha fatto notare che questo riguarda sia gli uomini che le donne. Non solo, Beatrice ha sottolineato il fatto che molti concorrenti non hanno dato sostegno a Zeudi, anzi hanno riso sulla situazione da lei vissuta con Emanuele. Nel frattempo, Fiori si è scusato anche stasera con la gieffina, che ha ricevuto grandi applausi fuori.

Grande Fratello 18esima puntata: chi è stato eliminato, altri ingressi

La puntata è andata avanti con l’ingresso di Eva Grimaldi al GF. Subito dopo, Luca Giglioli ha avuto modo di riabbracciare suo padre, mentre in studio Yulia Bruschi non ha trattenuto le lacrime. Standing ovation poi per l’esibizione dei concorrenti, che è stata davvero un gradito spettacolo, grazie ancora una volta anche alle coreografie di Enzo Paolo Turchi.

Si è passati poi al capitolo Javier-Helena, con nessuna conclusione concreta. I due gieffini sono apparsi abbastanza tranquilli, sebbene la loro amicizia stia subendo duri colpi. Poco dopo è arrivato il momento di scoprire chi è l’eliminato definitivo della 18esima puntata del GF: Stefano Tediosi con il 9% (Helena 31%, Shaila 30%, Tommaso 19%, Non è la Rai 11%).

Verso il finale di questo appuntamento, Signorini ha presentato il terzo nuovo concorrente, Maxime Mbanda. Quest’ultimo è un giocatore di rugby e rappresenta il primo Cavaliere della Repubblica che entra nella Casa. Non solo, si è parlato dell’amicizia importante che sta nascendo tra Helena e Zeudi, le quali si sono avvicinate molto anche fisicamente in questi giorni.

GF, nomination: chi è finito al televoto, parrucchiere di Giorgia Meloni

Sono finalmente iniziate le nomination, con Alfonso D’Apice e Amanda Lecciso immuni grazie ai loro coinquilini. Beatrice Luzzi ha dato l’immunità a Shaila, mentre Buonamici a Calvani. Intanto, Signorini ha ammesso di vedere Eva Grimaldi simile a Giorgia Meloni, per via della sua capigliatura. La gieffina ha rivelato di avere lo stesso parrucchiere della Presidente del Consiglio, seguita dalla Buonamici. Sono finiti al televoto Helena, Zeudi, Emanuele, Javier, Lorenzo, Bernando e Tommaso.