Stefania Orlando al GF: è scontro tra regine con Luzzi, gesto Zorzi

Graditissimo ritorno al Grande Fratello: Stefania Orlando torna nella Casa più spiata d’Italia. La gieffina ha preso parte alla quinta edizione della versione Vip del reality show, che ha ottenuto un enorme successo. Alfonso Signorini ricorda sempre con gioia quella stagione televisiva, con la vittoria di Tommaso Zorzi e la rivalità di quest’ultimo con Dayane Mello. Impossibile dimenticare la passione messa dai telespettatori nel seguire puntata dopo puntata. E tra i concorrenti preferiti dal pubblico di Canale 5 di quella fortunata e indimenticabile edizione c’era proprio lei, Stefania.

“La vipera madre”, è stata definita dai suoi fan. E ancora “la vera Queen”. Un ritorno tra gli applausi, voluto fortemente da Signorini. Il conduttore ha insistito parecchio con Stefania per riaverla al centro delle dinamiche del reality show, per risollevare anche un po’ le sue sorti. Infatti, questa edizione non è molto amata dai telespettatori. Si stanno registrando dati di ascolti televisivi per nulla positivi. Nell’accogliere nella Casa la Orlando, Alfonso non dimentica di salutare il grande protagonista di quella quinta edizione del GF Vip, Tommaso Zorzi. Con gioia, anche Stefania, sua grande amica e alleata nella Casa, l’ha salutato. Da parte sua, intanto, non è arrivato alcun gesto pubblico, almeno per il momento.

Ora i fan, che tanto hanno sostenuto la loro bellissima amicizia, sperano di assistere a una sorpresa del vincitore di quella edizione. Di recente, ha fatto il suo ingresso nella Casa, solo per qualche minuto, Dayane Mello, la quale ha potuto riabbracciare la sua amica Helena Prestes. Intanto, stasera tra gli applausi Stefania è tornata in gioco. Signorini vuole subito vederci chiaro sul rapporto a distanza che si potrebbe creare tra la Orlando e Beatrice Luzzi, due volti del reality molto amati.

Stefania ha sostenuto l’attuale opinionista durante la sua esperienza nella Casa. Ma ecco che, le ultime dichiarazioni della Luzzi sulla mamma di Shaila Gatta, hanno portato la Orlando a criticarla a Pomeriggio Cinque. “Io sono obiettiva, ma lei è permalosa”, commenta la nuova gieffina. Beatrice si dice disorientata dal cambio di opinione di Stefania. “Io voglio dire, a Natale si è tutti più buoni, io non sono mai stata cattiva, ma sono contenta che puoi accettare le opinioni altrui”, replica la Orlando.

Dallo studio, Beatrice si lascia andare a una stoccata: “Hai puntato sul cavallo vincente, vedi ora dove sei”. In questo modo, Luzzi ipotizza che Stefania sia rientrata nella Casa proprio perché di recente ha parlato di lei. Signorini ha smentito questo, ironizzando sul fatto che l’opinionista si sentirebbe al centro di tutto.

“Meritavi di vincere il GF. In un certo senso l’hai anche vinto, ma questo non significa che io non possa avere delle opinioni. Sì, sono ancora convinta che tu sia bigotta”, con queste parole di Stefania si conclude questo primo confronto a distanza tra queste due “regine” del Grande Fratello. Per ora non c’è una vincitrice in questo scontro e si pensa che, in quanto siano due personalità apprezzatissime ma diverse, potrebbero uscirne entrambe trionfanti in futuro. Entrambe finora dimostrano di saper reggere il confronto, tra botta e risposta.