GF, sipario ridicolo di alcuni inquilini. Zeudi sbotta: “Mi fanno schifo”

Che cosa succede al Grande Fratello quando si toccano temi delicati? Scattano confusione e ignoranza, ovviamente. Dopo il “caso Zeudi“, che ha fatto discutere non poco dentro e fuori (soprattutto) la Casa, gli inquilini sembrano non avere proprio chiaro quale sia il giusto atteggiamento da seguire in questa circostanza. Basta aprire X per rendersene conto: il social si è riempito di brevi spezzoni di diretta in cui Javier, Giglio, Emanuele e Stefano sembrano – e di fatto è proprio così – fare riferimento a quanto successo tra l’ex Miss Italia e il giovane fisioterapista. La classica scenetta dei “ragazzini” che parlano e ironizzano sulla vicenda senza che la diretta interessata sia presente. Il video è diventato virale e ha scatenato, anche giustamente, le reazioni di molti utenti, pronti a condannare le modalità e l’enorme superficialità utilizzata.

Il video che ha fatto scattare la polemica, ma come ha reagito Zeudi?

Se c’è una cosa che fa imbestialire il pubblico da casa che segue il GF è l’ignoranza e questa volta, bisogna ammetterlo, è venuta fuori tutta nel giro di 30 secondi. Il video esploso sul social dei tweet ritrae alcuni inquilini in cucina: presenti all’appello Javier, Stefano (al lavello), Emanuele Fiori e Giglio. È proprio quest’ultimo che sgancia la battuta e lascia che sia la troppa leggerezza a venire fuori. “Comunque Zeudi sta passando dei bei giorni; non si diverte più” – afferma il parrucchiere sorridendo. Emanuele, visibilmente in imbarazzo, risponde: “Ahhh” e accenna un mezzo sorriso. Già l’esordio di Giglio poteva sinceramente essere evitato data la circostanza ancora da chiarire (gli autori avevano censurato il tutto), ma il “quadretto” peggiora quando è Javier a commentare. “Vabbè colpa sua“, aggiunge ridendo e simulando il gesto del solletico nella pancia, come per lasciare intendere che di quello, in fondo si è trattato.

Forse consci (ma il dubbio rimane) di avere appena fatto battute poco adatte al contesto e al “caso”, Javier ferma la cosa con un “Dai basta, basta, scherziamo scherziamo“, condiviso subito anche da Giglio. Insomma, un sipario poco carino e poco rispettoso soprattutto verso Zeudi, che in questo momento si trova in una posizione delicata.

Ma come ha reagito lei a tutto questo? L’ex Miss Italia avrebbe commentato seduta al tavolo con Maria Vittoria e si sarebbe lasciata andare a un: “Si devono coprire a vicenda. Va bene così, a me tanto fanno schifo tutti“.

Il web non crede a Zeudi, che descrive come ” furba” e il “caso esagerato”

In tutto questo caos, il web continua a parlare e lo fa ininterrottamente. Ci sono molti utenti seguaci del noto reality di Alfonso Signorini che proprio non si vogliono bere questa storia e pensano che Zeudi stia un tantino “esagerando”. L’accusa della giovane ragazza è potente (si tratterebbe comunque di atteggiamenti scorretti e irrispettosi da parte di Fiori, che l’avrebbe toccata senza il suo consenso), ma c’è comunque qualcuno che non è convinto: “Troppo ambigua sta ragazza“, “Questa puzza un sacco di GIOCATRICE“, si legge su X. C’è chi, invece, la difende a spada tratta e spera che la verità venga fuori, dato che anche gli autori avrebbero chiesto a tutti gli inquilini di evitare il discorso.

Da mesi attacchiamo GIUSTAMENTE Lorenzo per i suoi tratti narcisisti, maschilisti, possessivi. Javier ha paragonato femminismo e maschilismo e pur di difendere uno del GF state attribuendo alla parola significati che non ha. FEMMINISMO = UGUAGLIANZA Schifo. #grandefratello — Cole Pfeiffer (@Vanessa_Nami) December 16, 2024

Tra il gruppo di amici che ci ride su e Javier che paragona il femminismo al maschilismo dicendo che si tratta di un estremismo della società, direi che nella Casa un po’ di lezioni di vita servirebbero eccome. Ma si sa, quando si tratta di tematiche così importanti (e attuali), si è pronti solo a fare grandi discorsi in diretta nazionale per poi lasciare correre tutto il resto.