Grande Fratello Vip, Zorzi e Stefania abbandonano? Cosa ne pensa Oppini

Il Grande Fratello Vip 5, con i continui rinvii della finale, si è trasformato prima in un programma dalla durata monster, poi in una vera e propria odissea. Coloro che stanno accusando più difficoltà per la lunga permanenza nella Casa più spiata d’Italia sono Tommaso Zorzi e Stefania Orlando che nei giorni scorsi hanno meditato addirittura circa un’eventuale decisione di abbandonare anzitempo il gioco.

La conduttrice romana, la scorsa settimana, è persino arrivata a un passo dalla porta rossa, che se oltrepassata fa scattare la squalifica automatica dal reality (solo l’intervento degli altri inquilini ha fatto sì che Stefania non varcasse la soglia e venisse eliminata dallo show). Zorzi invece continua ad avere attacchi d’ansia, non trovando pace (la questione ha fatto arrabbiare Dayane Mello, che inspiegabilmente ha espresso parole inqualificabili nei confronti dell’influencer).

Cosa pensa di tutto ciò Francesco Oppini? L’ex gieffino, che nel suo percorso al GF Vip ha stretto una profonda amicizia con Tommaso e un ottimo legame con la Orlando, ha detto la sua sulla possibilità che l’influencer e l’ex di Andrea Roncato lascino la Casa. Il figlio di Alba Parietti ha dichiarato, attraverso una Stories Instagram, che non giudicherà in alcun modo la decisione che prenderanno i due. Ciò che assicura è che entrambi, al di là di quel che sceglieranno di fare, avranno il suo appoggio e sostegno. Inoltre Oppini ha ringraziato la Orlando per essere sempre un’ancora di salvezza per Zorzi durante i suoi momenti down.

Grande Fratello Vip, Dayane attacca Zorzi con parole inqualificabili

Da giorni Zorzi soffre di attacchi d’ansia. Una questione che pare non andare giù a Dayane Mello che inspiegabilmente ha dato del “malato mentale” a Tommaso. Non solo: ha sostenuto che il GF Vip lo favorirebbe per lenire la sua sofferenza psicologica. Frasi più che opinabili, per usare un eufemismo, che potrebbero diventare uno dei temi cardine della diretta prevista in prima serata domani, lunedì 25 gennaio. E pensare che la modella brasiliana e l’influencer sembravano nei giorni scorsi aver ricucito un po’.