Roncato, dietrofront sulla Orlando: “Ho sbagliato”, pentito dopo d’Urso

Andrea Roncato pare si sia pentito delle ultime dichiarazioni da Barbara d’Urso sulla sua ex moglie Stefania Orlando. La concorrente del Grande Fratello Vip ha sempre evitato di parlare del loro matrimonio, per scelta, ma sono bastate due frasi per scatenare la curiosità del pubblico. Barbara non si è lasciata sfuggire l’occasione di ospitare Roncato e dargli modo di rispondere, ma pare che lui non fosse così propenso a entrare nelle dinamiche del GF Vip. E infatti è spuntato oggi un messaggio con cui si chiama fuori da tutto questo. Il messaggio è stato consegnato a Gabriele Parpiglia, che ha parlato i prima persona con l’attore.

Nelle Chicche di Casa Chi di oggi, il giornalista ha raccontato di aver sentito Roncato già all’inizio del Grande Fratello Vip. Appena ha saputo che Stefania sarebbe entrata nella Casa infatti Parpiglia ha contattato Roncato chiedendogli un’intervista. Lui ha rifiutato, spiegando che era in uscita una serie su Netflix che lo vede nel cast e quindi ha preferito evitare che l’attenzione su di lui si concentrasse sul gossip. Ha anche chiarito già in quella occasione di non voler entrare in determinate dinamiche.

Il silenzio di Andrea Roncato è andato avanti fino a pochi giorni fa, quando è arrivato nel salotto di Barbara d’Urso. Qui ha rilasciato delle dichiarazioni che hanno scosso parecchio sia l’opinione pubblica sia la stessa Stefania. Ma perché ha accettato di parlare dalla d’Urso, se non voleva entrare in queste dinamiche del reality show? La spiegazione è arrivata dallo stesso Parpiglia: secondo quest’ultimo, Roncato avrebbe accettato di andare ospite da Barbara in virtù della loro amicizia. Ma lo avrebbe fatto anche per affetto verso il suo agente.

Insomma, Roncato ha lasciato intendere nella chiacchierata con Parpiglia dopo l’ultima puntata del GF Vip di essersi lasciato coinvolgere, ma che avrebbe preferito starne fuori. In effetti ha già detto tramite i social che non è stato lui a parlare di questa storia, ma sarebbe stata Barbara a parlarne a sua insaputa. E così lo stesso giornalista gli ha suggerito di chiamarsi fuori da questa dinamica con un messaggio che lui stesso avrebbe fatto arrivare al pubblico. E così è successo oggi nella puntata su Instagram di Casa Chi. Questo il messaggio di Roncato, che fa dietrofront sulla Orlando: