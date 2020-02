Grande Fratello Vip stasera: provvedimenti, tradimenti e nuovi concorrenti

Anticipazioni Grande Fratello Vip, cosa succederà nella puntata di stasera 24 febbraio 2020

Stasera al Grande Fratello Vip altra puntata ricca sicuramente di tensione, ma anche di sorprese. Se su qualcosa che succederà possiamo avere già qualche idea, le anticipazioni del Gf Vip hanno spiazzato tutti parlando dell’ingresso di un nuovo concorrente stasera! No, non si tratta di Valeria Marini, perché lei è già stata annunciata venerdì scorso e si unirà al resto degli inquilini a partire da stasera. Aspettare qualche giorno è stato necessario per permetterle di fare l’ultimo spettacolo in programma in teatro, come lei stessa ha tenuto a specificare più e più volte nella Casa. A varcare la porta rossa stasera saranno in due, Valeria insieme a un altro nuovo concorrente. L’ingresso di nuovi concorrenti al Gf Vip è di sicuro necessario, visto che durerà più del previsto!

Grande Fratello Vip stasera, provvedimenti dopo il televoto annullato: Clizia squalificata?

Pochi giorni fa è stato ufficializzato il prolungamento del reality show, che durerà per tutto il mese di aprile. Un mese in più, quattro puntate in più e di sicuro altri concorrenti che dovranno aggiungersi al cast. Anche perché non tutti stanno lasciando la Casa per eliminazione dopo una nomination. Anche stasera ci sarà un provvedimento per Clizia Incorvaia e molto probabilmente verrà squalificata, dopo gli episodi di sabato che l’hanno vista coinvolta insieme ad Andrea Denver. Non è ancora certo che ci sarà una squalifica, ma visto che il televoto è stato annullato è molto probabile che accadrà così. Un’altra ipotesi potrebbe essere un televoto flash e rimettere la decisione nelle mani del pubblico. Ma le anticipazioni del Gf Vip per stasera non sono ancora finite.

Antonella Elia e il fidanzato Pietro ancora protagonisti stasera al Gf Vip

Si parlerà anche di Antonella Elia, anzi nuovamente di lei e sempre in merito al presunto tradimento del fidanzato Pietro. La Elia verrà messa di fronte a nuove rivelazioni e scopriremo come reagirà. E se reagirà, visto che la scorsa volta ha detto di credere a ciò che le ha detto il suo fidanzato quando si sono incontrati nella Casa. La quattordicesima puntata del Gf Vip vi aspetta stasera, con questi e tanti altri colpi di scena sicuramente. Di discussioni nella Casa ce ne sono state, eccome se ce ne sono state in questi pochi giorni…