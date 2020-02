Grande Fratello Vip in onda tutto aprile: parla il direttore di Canale 5

Grande Fratello Vip 4 promosso, ora è ufficiale: l’edizione di Alfonso Signorini piace al pubblico e va in onda un mese in più

Il Grande Fratello Vip 2020 è stato ufficialmente promosso. Gli ascolti portati a casa da Alfonso Signorini sono soddisfacenti, al punto da convincere Mediaset a prolungare la quarta edizione Vip del Gf cancellando l’Isola dei famosi. Una responsabilità non da poco per Signorini, che dovrà adesso non deludere le aspettative e tenere incollati alla televisione fino a fine aprile i tre milioni e passa di spettatori ormai fedelissimi. E magari convincerne tanti altri ad affezionarsi. Ma potrebbe rivelarsi più semplice del previsto, anche perché il materiale non manca e Alfonso sembra divertirsi molto nei panni del conduttore. Con l’analisi degli ascolti del Gf Vip di ieri è arrivata pure la conferma del prolungamento del reality show.

Gf Vip 4, fino a quando va in onda? Mediaset prolunga il reality: avanti per tutto aprile

La tredicesima puntata di ieri ha raggiunto picchi del 30.93% di share con 4.024.000 telespettatori. Molto buoni i risultati tra i giovani spettatori, senza contare che su Twitter l’hashtag è sempre commentatissimo. Per tutti questi motivi, stamattina è arrivata l’ufficialità: il Gf Vip 4 andrà in onda fino alla fine di aprile. Le storie dei concorrenti e le dinamiche della Casa ci terranno compagnia per altri due mesi e oltre. Il direttore di Canale 5 Giancarlo Scheri ha così commentato il successo: “Il merito è da attribuire all’abile anfitrione della Casa, Alfonso Signorini, agli opinionisti Wanda Nara e Pupo, al team editoriale capitanato da Andrea Palazzo e alla magnifica macchina produttiva di Endemol Shine Italia e Mediaset”.

Gf Vip in onda fino alla fine di aprile 2020, come reagiranno i concorrenti?

Come reagiranno proprio i protagonisti, sapendo che rimarranno rinchiusi nella Casa di Cinecittà per un mese in più? I concorrenti in Casa hanno spesso lasciato intendere che il reality sarebbe terminato nella prima settimana di aprile, quindi dovranno fare i conti con altre quattro settimane di reality. Questo potrebbe aver reso necessario sia l’ingresso di nuovi concorrenti – tra cui Valeria Marini – sia i televoti senza eliminazione. E chissà, magari le ultime tre arrivate, Teresanna, Sara e Asia, potrebbero diventare tutte concorrenti.