Grande Fratello Vip, Signorini inchioda inquilino sulla fidanzata: lo scoop

Nel corso della diretta di Casa Chi Alfonso Signorini ha lanciato una nuova indiscrezione su un Vippone che si trova all’interno della Casa del Grande Fratello Vip. Il concorrente in questione avrebbe confessato al conduttore di Canale 5 una chicca durante i provini per partecipare al programma. Il commento di Signorini, ormai svelato sul web, potrebbe far indispettire molti, tra cui, se lo venisse a sapere, anche il diretto interessato.

Alfonso Signorini, imbeccato da Gabriele Parpiglia, ha infatti dichiarato che ci sarebbe un concorrente molto più interessato alla carriera e al Grande Fratello Vip piuttosto che alla propria vita privata, in particolare al rapporto con la sua attuale fidanzata. Nella diretta di Casa Chi il giornalista ha ammesso che avrebbe chiesto al concorrente in questione, durante il provino per la trasmissione, come avrebbe fatto con la sua fiamma, se fosse entrato nella Casa. Ed ecco come sono andate le cose a detta di Alfonso:

“C’è un vippone nella Casa di adesso che alla mia domanda diretta al provino ‘Se entri nella casa del Grande Fratello Vip con la tua fidanzata come la metti?’ mi ha risposto ‘Ma chi se la ricorda più. Io me la [dimentico n.d.r.] appena entro nella Casa. Non mi ricordo neanche più di lei e adesso è là a fare il cuoricino”.

Gabriele Parpiglia, sentendo odore di gossip, ha incalzato Signorini chiedendogli a bruciapelo se la persona in questione fosse la stessa che alla domanda se preferisse la trasmissione di Canale 5 alla sua attuale partner avrebbe risposto: “Ma quale fidanzata? Preferisco il Grande Fratello”. E dopo l’ammissione positiva di Alfonso, Parpiglia ha aggiunto: “Non facciamo nomi altrimenti si offende”.

Non si sa dunque con certezza a chi il giornalista e il conduttore di Canale 5 si stessero riferendo. Tuttavia sono pochi i concorrenti che risponderebbero agli indizi offerti dai due. Il cerchio dunque si restringe. Per esempio, qualche tempo fa giravano delle voci secondo cui gli stessi rumors erano stati attribuiti ad Andrea Zelletta, ancor prima della sua entrata in Casa. Tuttavia, alla fine dei conti, solo Alfonso Signorini sa con esattezza chi ha pronunciato queste parole.

Chissà se il direttore di Chi svelerà mai l’arcano. Per ora rimane del tutto impegnato con la preparazione della grande festa di Capodanno. Il GF Vip andrà in onda infatti anche il 31 dicembre.

Andrea Zelletta, che fine ha fatto Natalia Paragoni?

Nel frattempo il web si chiede che fine abbia fatto Natalia Paragoni, la fidanzata di Andrea Zelletta. Dopo la sua entrata in Casa di qualche mese fa per scongiurare il tradimento del Vippone e dichiarare in puntata la forza del loro amore, l’influencer non si è più fatta viva.

Solo qualche giorno fa Fanpage ha riportato una storia pubblicata su Instagram da Natalia in cui, su sfondo nero, si leggeva: “Non ho più parole…”. Che si riferisse al suo fidanzato? L’influencer non è neppure apparsa nel video di auguri realizzato dalla produzione del GF Vip e mostrato ai concorrenti in occasione delle feste natalizie.

Contrariamente Andrea Zelletta ha fatto recapitare alla Paragoni un regalo fatto con le sue mani con un biglietto con scritto: “Mai avrei pensato di trascorrere il Natale senza di te. In me è cresciuta la voglia di paternità: vorrei che tu fossi la madre dei miei figli”.